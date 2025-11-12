Російська судова система. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

Російська Держдума ухвалила зміни, якими дозволили притягнути до кримінальної відповідальності за “диверсії” з 14 років. В Офісі омбудсмана вважають, що під загрозою можуть опинитися підлітки з тимчасово окупованих територій України.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нещодавно Держдума Росії ухвалила зміни, які дозволяють притягувати до кримінальної відповідальності за “диверсію” з 14 років. За це можуть карати, зокрема, довічним ув’язненням. На думку Лубінця, це “цілеспрямована операція терору проти всіх, хто чинить опір”.

Зі слів уповноваженого, особливу небезпеку закон несе українській молоді на тимчасово окупованих територіях:

“Саме підлітки й молоді люди вже давно стали реальною загрозою для окупаційної машини: їхня позиція, сміливість і локальний опір підривають контроль загарбників.

Росія систематично застосовує каральні практики: затримання, катування, сфабриковані звинувачення, щоб залякати й зламати саме цей опір цивільних громадян, зокрема навіть неповнолітніх”, — каже посадовець.

Він запевнив, що Офіс омбудсмана буде реагувати на всі порушення прав людини на ТОТ України. Лубінець також закликав міжнародні інституції, правозахисні організації та медіа “звернути увагу на новий рівень репресій”.

“Щодо змін в кримінальному законодавстві Росії: не про “безпеку”. Це про придушення опору: щоб люди на ТОТ боялися виходити з дому, допомагати один одному”, — сказав уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, у межах обміну полоненими, який Росія та Україна провели 14 серпня, до України вдалося повернути цивільного заручника загарбників Богдана Ковальчука. Хлопця у 2016 році затримали бойовики так званої “ДНР” на блокпості, коли він намагався виїхати з окупованої Ясинуватої до Торецька, щоб отримати диплом. Тоді Богдану було 17 років.