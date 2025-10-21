Російський військовий. Фото: Associated Press

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Державна дума Росії 21 жовтня проголосувала у другому читанні за законопроєкт №973851-8, який змінює порядок проведення призову громадян Росії на військову службу. У разі остаточного ухвалення ініціативи призов у Росії проводитимуть протягом усього календарного року — від 1 січня по 31 грудня.

Про ухвалення законопроєкту №973851-8 в другому читанні йдеться в офіційній картці ініціативи на сайті російської Держдуми.

Згідно зі змінами, які пропонує ініціатива, медичне обстеження, професійно-психологічний відбір і засідання призовних комісій у Росії тепер проводитимуть упродовж всього року. Водночас відправлення призовників до місць проходження служби залишиться у чинних термінах: з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня (весняна та осіння призовні кампанії). Зміни не стосуються громадян Росії, які перебувають у запасі.

У пояснювальній записці до законопроєкту його автори пояснюють, що наразі призов проводять в Росії двічі на рік: навесні та восени. Процес призову передбачає медичне освідчення, психологічний відбір, засідання комісій і відправку до військових частин.

Переведення частини процесів на безперервний режим роботи допоможе уникнути пікових навантажень на військкомати та підвищити якість відбору призовників. Для цього планують використовувати державну інформаційну систему “Єдиний реєстр відомостей про громадян, які підлягають військовому обліку”, йдеться у документі.

Російські медіа, посилаючись на коментар голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, зазначають, що у разі остаточного ухвалення законопроєкту повістки в Росії розсилатимуть протягом усього року, без прив’язки до певних місяців.

Попереду в законопроєкту залишається третє голосування у Держдумі, після чого його повинен буде підписати президент країни-агресорки. Тільки у цьому випадку він набуде чинності.

Нагадаємо, на окупованих територіях Росія системно готує з українських дітей лояльних солдатів для власної армії. Журналісти Вільного Радіо поспілкувалися з керівником благодійної організації Save Ukraine Миколою Кулебою та правозахисницею та юристкою Регіонального центру прав людини Катериною Рашевською, аби розкрити, що відомо про примусову мілітаризацію українців у окупації.