Дорожній знак на в'їзді до Сіверська. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Від понеділка, 17 листопада, у Сіверській громаді запрацювали нові номери для консультацій стосовно компенсації за знищене або пошкоджене під час бойових дій житло. Його власники мають можливість як звернутися за допомогою до місцевої влади телефоном, так і писати на електронну пошту.

Про це повідомили у пресслужбі Сіверської міської військової адміністрації.

Стосовно отримання компенсацій за пошкоджене або зруйноване в Сіверській громаді житло консультують фахівці відділу ЖКГ, благоустрою та розвитку інфраструктури Сіверської міськради. Звернутися до них можна з понеділка по п’ятницю з 8-00 до 17-00 за номерами:

+38 (099) 11-96-026, [email protected] — Шерстюкова Аліна Валеріївна, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради;

+38 (095) 979-27-08, [email protected] — Володіна Таіна Олександрівна, провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради;

+38 (095) 638-42-12, [email protected] — Кібець Юлія Юріївна, провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради.

У Сіверській міській ВА нагадали, що власник майна повинен особисто створювати інформаційне повідомлення, так і заповнювати заяву на компенсацію. Журналісти Вільного Радіо вже публікували інструкцію, як власники пошкодженого або зруйнованого житла можуть провести оцінку збитків для програми “єВідновлення” дистанційно, якщо потрапити на місце небезпечно чи неможливо.