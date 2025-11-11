Підтримайте Вільне Радіо
На період опалювального сезону 2025-2026 років у Слов’янській громаді створили оперативний штаб. У ньому сприятимуть ліквідації аварій на об’єктах ЖКГ.
Про це журналісти Вільного Радіо з розпорядження голови Слов’янської громади.
За документом, оперативний штаб охоплюватиме територію Слов’янської громади під час усього опалювального періоду 2025-2026 років. Він має забезпечити стабільну роботу об’єктів житлово-комунального господарства.
Окрім місцевого управління ЖКГ, до ініціативи залучили низку комунальних підприємств:
Комунальники мають організувати цілодобову аварійно-диспетчерську службу, яка реагуватиме на збої у системах. Вони ж і займатимуться ліквідацією аварій.
Нагадаємо, цьогоріч у Слов’янську планували опалювати 471 багатоповерховий будинок. Окрім житлового фонду, до опалювального сезону 2025-2026 років готували 21 об’єкт соціальної інфраструктури — школи, лікарні, адмінбудівлі тощо.