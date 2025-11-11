Підтримати
У Слов’янській громаді на період опалювального сезону з’явився оперативний штаб з ліквідації аварій: за що відповідатимуть

Богдан Комаровський
На період опалювального сезону 2025-2026 років у  Слов’янській громаді створили оперативний штаб. У ньому сприятимуть ліквідації аварій на об’єктах ЖКГ. 

Про це журналісти Вільного Радіо з розпорядження голови Слов’янської громади. 

За документом, оперативний штаб охоплюватиме територію Слов’янської громади під час усього опалювального періоду 2025-2026 років. Він має забезпечити стабільну роботу об’єктів житлово-комунального господарства. 

Окрім місцевого управління ЖКГ, до ініціативи залучили низку комунальних підприємств:

  • “Слов’янськтепломережа”;
  • “Словміськводоканал”;
  • “Благоустрій”;
  • “Керуюча компанія №4”. 

Комунальники мають організувати цілодобову аварійно-диспетчерську службу, яка реагуватиме на збої у системах. Вони ж і займатимуться ліквідацією аварій. 

Нагадаємо, цьогоріч у Слов’янську планували опалювати 471 багатоповерховий будинок. Окрім житлового фонду, до опалювального сезону 2025-2026 років готували 21 об’єкт соціальної інфраструктури — школи, лікарні, адмінбудівлі тощо.

