Сапери ДСНС під час роботи на Донеччині, 26 серпня 2024-го. Фото: ДСНС

Станом на 9 січня 2026-го у Слов’янській громаді 68 земельних ділянок офіційно визнані непридатними до використання, адже потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Їхня загальна площа — 156,2 гектара. З вересня площа небезпечних територій у громаді знизилась: тоді небезпечними вважали 241,9 гектара земель.

Новий перелік непридатних до використання земельних ділянок опублікований у додатку до розпорядження начальника Слов’янської міської ВА № 68 від 9 січня 2025 року.

Через ризик, пов’язаний із вибухонебезпечними предметами, ці території включили до переліку тимчасово непридатних для користування.

Найбільших втрат зазнали землі місцевої агрофірми “Ірина” — 64,9 гектара потребують обстеження. На другому місці антирейтингу — Селянське (фермерське) господарство “Верес”, воно має 33,6 га, ймовірно, забруднених територій. Третє місце посідає виробниче об’єднання “Слов’янський завод високовольтних ізоляторів”, вибухівка може бути на 22 гектарах його земель.

Ще 35,7 гектара належать іншим юридичним та фізичним особам. Вони можуть отримати податкові пільги, адже тимчасово не можуть використовувати ділянки за призначенням.

Повний перелік потенційно небезпечних ділянок із кадастровими номерами доступний за посиланням.

Нагадаємо, у Краматорському районі на початок 2026 року ситуація в громадах залишається нерівномірною: в одних населених пунктах люди місяцями живуть без газопостачання, в інших — продовжують працювати ЦНАПи та медзаклади, а в прифронтових громадах евакуація подекуди ускладнена або неможлива через постійну загрозу ударів російських дронів.

В області залишаються десятки тисяч мешканців — від кількох сотень у майже зруйнованих громадах до десятків тисяч у відносно тилових. Журналісти Вільного Радіо проаналізували ситуацію в Краматорському районі в окремому матеріалі.