Жителі Слов’янської громади, які організували поховання окремих категорій померлих, можуть розраховувати на одноразову матеріальну допомогу. Виплата становить 10 тисяч гривень. Її надаватимуть лише за визначених умов та після подання необхідних документів. У матеріалі пояснюємо, хто може отримати допомогу та які документи потрібні.
Інформацію щодо порядку надання матеріальної допомоги та компенсацій журналісти Вільного Радіо знайшли у розпорядженні начальника Слов’янської міської військової адміністрації.
Телефон для звернень: е-mail:[email protected] Працюють у Слов’янську за адресою вулиця Василівська, 11. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00.
Матеріальну допомогу виплачуватимуть людині, яка організувала поховання померлого мешканця Слов’янської громади або внутрішньо переміщеної особи, яка на день смерті перебувала на обліку в громаді.
Виплата передбачена не для всіх випадків, а лише якщо померлий належав до однієї з таких категорій:
Допомогу надаватимуть за останнім місцем реєстрації померлої людини. Розмір одноразової матеріальної допомоги на поховання становить 10 тисяч гривень. Кошти перераховуватимуть на банківський рахунок заявника. Новий порядок почав діяти з 1 квітня 2026 року.
Для отримання виплати необхідно звернутися до управління соціального захисту населення та подати:
Подати заяву необхідно не пізніше ніж через шість місяців після смерті людини.
У порядку визначили випадки, коли допомогу на поховання не призначатимуть. Зокрема, виплата не передбачена, якщо померлий:
Раніше ми писали, що у Словʼянській громаді затвердили програму підтримки захисників та їхніх родин на 2026-2028 роки. Загалом на неї передбачили близько 29 мільйонів гривень. Гроші підуть на виплати пораненим, дітям загиблих, санаторне лікування, іпотеку для ветеранів і спорудження памʼятників.