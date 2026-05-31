Жителі Слов’янської громади, які організували поховання окремих категорій померлих, можуть розраховувати на одноразову матеріальну допомогу. Виплата становить 10 тисяч гривень. Її надаватимуть лише за визначених умов та після подання необхідних документів. У матеріалі пояснюємо, хто може отримати допомогу та які документи потрібні.

Інформацію щодо порядку надання матеріальної допомоги та компенсацій журналісти Вільного Радіо знайшли у розпорядженні начальника Слов’янської міської військової адміністрації.

Управління соціального захисту населення Слов’янської громади Телефон для звернень: 050 105 04 21 — з питань ВПО;

066 851 37 07 — загальні питання;

050 105 01 16 — з питань ветеранської політики;

050 105 04 30 — запис на прийом та консультації. е-mail:[email protected] Працюють у Слов’янську за адресою вулиця Василівська, 11. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00.

Хто може отримати допомогу на поховання

Матеріальну допомогу виплачуватимуть людині, яка організувала поховання померлого мешканця Слов’янської громади або внутрішньо переміщеної особи, яка на день смерті перебувала на обліку в громаді.

Виплата передбачена не для всіх випадків, а лише якщо померлий належав до однієї з таких категорій:

студент закладу вищої освіти денної форми навчання, аспірант, докторант, клінічний ординатор або учень профтеху;

людина, яка отримувала державну допомогу на дитину або дитину з інвалідністю;

дитина, на яку один із батьків отримував державну допомогу;

людина працездатного віку, яка не працювала, не проходила службу та не перебувала на обліку в центрі зайнятості;

людина, яка мала право на пенсію або державну соціальну допомогу, але не оформила її за життя.

Допомогу надаватимуть за останнім місцем реєстрації померлої людини. Розмір одноразової матеріальної допомоги на поховання становить 10 тисяч гривень. Кошти перераховуватимуть на банківський рахунок заявника. Новий порядок почав діяти з 1 квітня 2026 року.

Які документи потрібно подати

Для отримання виплати необхідно звернутися до управління соціального захисту населення та подати:

заяву;

копію паспорта заявника;

витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання померлого;

копію свідоцтва про смерть;

копію довідки про причину смерті;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть;

трудову книжку померлого (якщо є);

довідку ВПО померлого (за наявності);

довідку про фактичне місце проживання померлого (за потреби);

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.

Подати заяву необхідно не пізніше ніж через шість місяців після смерті людини.

Коли допомогу не виплачують

У порядку визначили випадки, коли допомогу на поховання не призначатимуть. Зокрема, виплата не передбачена, якщо померлий:

перебував на повному державному утриманні;

був застрахований у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

помер на тимчасово окупованій території України;

помер за межами України.

