Словʼянська міськрада. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Слов’янській міській військовій адміністрації створили комісію з розгляду звернень щодо дискримінації за ознакою статі, насильства та сексуальних домагань. Вона прийматиме звернення від працівників, які вважають себе постраждалими, а також від тих, кому стали відомі такі випадки. До складу комісії увійшли 8 посадовців.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження начальника Словʼянської МВА.

Комісія розглядатиме звернення працівників адміністрації, які вважають себе постраждалими від дискримінації чи домагань, а також тих, кому стали відомі відповідні факти. Серед особливостей роботи органу — принцип перенесення тягаря доказування: не заявник має доводити факт порушення, а людина, щодо якої подали звернення, повинна спростувати звинувачення.

Заяви до комісії можна подавати усно, зокрема через гарячу лінію, письмово або електронно. Реєстрацію вестимуть у спеціальному журналі, а розгляд справи — конфіденційний. Строк розгляду — до одного місяця, у складних випадках (додатковий час на збір інформації) — до 45 календарних днів.

Якщо посадовці виявлять ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення, матеріали передаватимуть до Національної поліції.

Окрім цього, як зазначається в документі, люди, щодо яких подали звернення, мають право бути на засіданнях, ознайомлюватися з матеріалами справи та надавати свої пояснення й заперечення протягом п’яти робочих днів. Заявники, своєю чергою, можуть звернутися з проханням про тимчасове — до двох місяців — переведення на дистанційну роботу, якщо є підстави вважати, що дискримінація чи домагання мали місце.

Хто у складі комісії

До складу комісію з розгляду звернень щодо дискримінації за ознакою статі, насильства та сексуальних домагань увійшли вісім посадовців на чолі із заступником начальника Словʼянської ВА Іоанном Ростовим:

Ганна Головаченко — начальниця відділу з надання адміністративних послуг Слов’янської міської військової адміністрації;

— начальниця відділу з надання адміністративних послуг Слов’янської міської військової адміністрації; Ольга Денисенко — фахівчиня із соціальної роботи спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування людей, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Слов’янського міського центру соціальних служб;

— фахівчиня із соціальної роботи спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування людей, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Слов’янського міського центру соціальних служб; Олександр Міщенко — начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов’янської міської військової адміністрації;

— начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов’янської міської військової адміністрації; Інна Парасюк — головний спеціаліст відділу кадрової роботи;

— головний спеціаліст відділу кадрової роботи; Оксана Приходько — головна спеціалістка відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов’янської міської військової адміністрації

— головна спеціалістка відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов’янської міської військової адміністрації Станіслав Тарновський — спеціаліст І категорії управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації;

— спеціаліст І категорії управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації; Наталія Усіченко — начальниця юридичного управління.

Нагадаємо, у Словʼянській громаді оновили склад молодіжної ради при військовій адміністрації на наступні два роки. Більшість з них — школярі, однак є і студент та представник громадського сектору.