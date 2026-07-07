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У Слов’янській міській військовій адміністрації створили комісію з розгляду звернень щодо дискримінації за ознакою статі, насильства та сексуальних домагань. Вона прийматиме звернення від працівників, які вважають себе постраждалими, а також від тих, кому стали відомі такі випадки. До складу комісії увійшли 8 посадовців.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження начальника Словʼянської МВА.
Комісія розглядатиме звернення працівників адміністрації, які вважають себе постраждалими від дискримінації чи домагань, а також тих, кому стали відомі відповідні факти. Серед особливостей роботи органу — принцип перенесення тягаря доказування: не заявник має доводити факт порушення, а людина, щодо якої подали звернення, повинна спростувати звинувачення.
Заяви до комісії можна подавати усно, зокрема через гарячу лінію, письмово або електронно. Реєстрацію вестимуть у спеціальному журналі, а розгляд справи — конфіденційний. Строк розгляду — до одного місяця, у складних випадках (додатковий час на збір інформації) — до 45 календарних днів.
Якщо посадовці виявлять ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення, матеріали передаватимуть до Національної поліції.
Окрім цього, як зазначається в документі, люди, щодо яких подали звернення, мають право бути на засіданнях, ознайомлюватися з матеріалами справи та надавати свої пояснення й заперечення протягом п’яти робочих днів. Заявники, своєю чергою, можуть звернутися з проханням про тимчасове — до двох місяців — переведення на дистанційну роботу, якщо є підстави вважати, що дискримінація чи домагання мали місце.
До складу комісію з розгляду звернень щодо дискримінації за ознакою статі, насильства та сексуальних домагань увійшли вісім посадовців на чолі із заступником начальника Словʼянської ВА Іоанном Ростовим:
Нагадаємо, у Словʼянській громаді оновили склад молодіжної ради при військовій адміністрації на наступні два роки. Більшість з них — школярі, однак є і студент та представник громадського сектору.