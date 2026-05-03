У Слов’янську частково зникла вода через знеструмлення водозабору: які райони без водопостачання

Олена Русінова
У неділю, 3 травня, у Слов’янську тимчасово припинили водопостачання в кількох районах міста. Води у містян не буде через знеструмлення Маяцького водозабору.

Про це повідомили у Словміськводоканалі.

Зокрема, без води залишилися три райони Словʼянська:

  • Привокзальний;
  • Залізничний;
  • Мирний.

Також можливі перебої з водопостачанням у мікрорайонах Молодіжний, Лісний та Монголія.

Коли саме відновлять стабільну подачу води у місті, наразі не уточнюють.

Нагадаємо, що наступного тижня в окремих будинках Краматорська та Словʼянська не буде газу. Обмеження запроваджують у звʼязку з плановими ремонтно-профілактичними роботами

