У неділю, 3 травня, у Слов’янську тимчасово припинили водопостачання в кількох районах міста. Води у містян не буде через знеструмлення Маяцького водозабору.
Про це повідомили у Словміськводоканалі.
Зокрема, без води залишилися три райони Словʼянська:
Також можливі перебої з водопостачанням у мікрорайонах Молодіжний, Лісний та Монголія.
Коли саме відновлять стабільну подачу води у місті, наразі не уточнюють.
Нагадаємо, що наступного тижня в окремих будинках Краматорська та Словʼянська не буде газу. Обмеження запроваджують у звʼязку з плановими ремонтно-профілактичними роботами