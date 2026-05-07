Уночі розбив вікно на підприємстві “Валєнсія” цеглиною, проник до холодильника і виніс 75 кілограмів вершкового масла. Жителя Слов’янська спіймали за крадіжку та покарали.

Про це йдеться у вироку Слов’янського міськрайонного суду.

За матеріалами справи, уночі чоловік проходив повз будівлю підприємства на вулиці Українських Десантників. Побачив холодильну камеру цеху і вирішив скористатися тим, що нікого не було поруч: знайшов цеглину, розбив вікно і проник всередину. Звідти виніс 75 кілограмів вершкового масла — на суму 23 400 гривень.

За даними Судової влади йдеться про Юрія Т.. Чоловік народився в Слов’янську, зараз не працює, але раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.

Оскільки злочин стався під час воєнного стану, дії чоловіка кваліфікували за тяжчою статтею — крадіжка з проникненням у приміщення в умовах воєнного часу. Санкція передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Однак фігурант вирішив укласти із прокуратурою угоду про визнання винуватості: чоловік повністю визнав провину, а представниця потерпілого підприємства не вимагала більш суворого покарання. Саме через це суд замінив мінімально можливі 5 років реального терміну на два роки іспитового.

Протягом цього часу засуджений зобов’язаний регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу.

