У Слов’янську хлопець втратив пальці через вибухівку

У Слов'янську хлопець дістав поранення через вибухівку, фото: Вадим Лях

17-річний житель Слов’янська знайшов на вулиці невідомий предмет. Коли підняв — той вибухнув у нього в руках. Внаслідок вибуху хлопець втратив пальці.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

“Вчора у міську клінічну лікарню доставлено 17-річного хлопця. Він гуляв на вулиці у Словʼянську, підняв невідомий предмет, і той вибухнув у нього в руках. Результат — підліток залишився без пальців”, — написав очільник Слов’янської громади.

Він зазначив, що такі історії не поодинокі.

“Якщо ви продовжуєте перебувати у вкрай небезпечному регіоні, на Донеччині, дбайте про свою безпеку і безпеку дітей!

Будь ласка, ще раз розкажіть дітям, що підіймати на вулиці будь-які речі, навіть, якщо вони нагадують іграшки, техніку, солодощі тощо категорично не можна! Також неприпустимо підіймати залізні предмети або їхні деталі, призначення яких невідомо. І звичайно не торкайтеся цього самі”, — написав Лях.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, як може виглядати вибухівка та публікувало поради від надзвичайників, що робити, якщо знайшли нерозірвану вибухівку.