Ілюстративне фото: Вільне Радіо

14 вересня через аварію на Маяцькому водозаборі у Слов’янську тимчасово припинили водопостачання в кількох мікрорайонах. Ремонтні бригади вже працюють, але коли подачу відновлять — поки невідомо.

У комунальному підприємстві “Словміськводоканал” повідомили, що аварія сталася вдень 14 вересня.

Нині без централізованого водопостачання залишаються мешканці мікрорайонів Лісного, Молодіжного, Привокзального, Залізничного, Мирного, а також частково Північного та району, який у місті називають “Монголія”.

Фахівці вже працюють на місці для відновлення водопостачання. У водоканалі просять жителів за можливості зробити запаси води. Про завершення ремонтних робіт та відновлення подачі обіцяють повідомити окремо.

