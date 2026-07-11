Ремонт водогону. Ілюстративне фото: depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Понад два кілометри водоводу №4 планують відновити у Слов’янську до кінця осені. На важкодоступних ділянках та під дорогами поліетиленові труби прокладатимуть за допомогою буріння. Очікувана вартість — майже 10 млн грн без ПДВ, основну частину послуг мають оплатити благодійники.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендерної документації закупівлі на майданчику Prozorro.

Замовником робіт є комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Словміськводоканал”. 10 липня підприємство оголосило відкриті торги з очікуваною вартістю майже 9,9 мільйона гривень. Пропозиції від потенційних підрядників прийматимуть до 17 липня.

Яку ділянку водоводу відновлюватимуть у Слов’янську

Йдеться про ділянку від вулиці Батюка на перехресті з провулком Богомольця до наявного колодязя ВК-19 на вулиці Сєрова біля провулка Підгорного. Загальна довжина водоводу, який планують відновити, становить 2222 метри. Для мережі передбачили поліетиленові труби діаметром 400 міліметрів.

Основну частину труби замінюватимуть відкритим способом. Для цього підрядник має розробити траншеї, облаштувати піщану основу під трубопровід, прокласти труби, засипати траншеї та ущільнити ґрунт. Технічне завдання також передбачає перевезення ґрунту.

На окремих важкодоступних ділянках протяжністю у 252,5 метра труби прокладатимуть методом горизонтально спрямованого буріння. Цей спосіб дозволяє протягнути трубу під землею без суцільного розриття поверхні. Крім того, на перетинах із автомобільними дорогами труби мають прокласти у металевих футлярах діаметром 630 міліметрів. Загальна довжина таких переходів становитиме 24 метри.

Основну частину послуг має оплатити ЮНІСЕФ

Згідно з проєктом договору, оплату послуг має здійснювати Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в межах підтримки екстреного реагування в Україні. Від “Словміськводоканалу” ж очікують оплату податку на додану вартість у розмірі 20% від вартості закупівлі.

Розрахуватися з підрядником за надані послуги мають упродовж 90 банківських днів після підписання акта приймання. Водночас замовник може затримати оплату, якщо роботи не відповідатимуть технічній документації, матимуть дефекти або будуть виконані неякісно.

Підрядник має завершити відновлення водоводу до 30 листопада 2026 року.

Станом на 10 липня закупівля перебуває на етапі подання пропозицій, тому підрядника ще не визначили.