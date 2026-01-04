Наслідки російських ударів по Донеччині за 3 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Протягом 3 січня російські війська щонайменше 1 229 разів били по Донеччині. Внаслідок обстрілів загинув 62-річний чоловік, ще одна цивільна — 43-річна жінка — дістала поранення. Під вогнем перебували Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, Олександрівка, Новоандріївка, Очеретине та Шевченко.

Одна людина загинула, ще одну поранили та пошкодили 24 будинки

За даними поліції Донеччини, упродовж 3 січня під вогнем російської армії перебували 7 населених пунктів регіону. Внаслідок атак загинула одна людина, ще одна дістала поранення, а руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів, із них 24 — житлові будинки.

У Слов’янську дрон “Молнія-2” влучив по околиці міста — загинув чоловік 1963 року народження, постраждав цивільний автомобіль.

У Краматорську росіяни тричі атакували житлові квартали безпілотниками — поранили жінку та пошкодили багатоповерхівки й приватні оселі.

В Олександрівці після ударів “Шахедами” зафіксували пошкодження 14 приватних будинків і 5 автівок, в Очеретиному снаряд влучив у багатоповерхівку, а в Новоандріївці пошкоджень зазнали 4 приватні будинки.

З прифронтових територій за добу евакуювали 42 людей, серед них 12 дітей, повідомив голова ДонОВА Вадим Філашкін.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 3 січня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки російських ударів по Донеччині за 3 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російських ударів по Донеччині за 3 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російських ударів по Донеччині за 3 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Окупанти за добу 105 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на п’ятьох напрямках

Відповідно до зведення Генерального штабу ЗСУ, протягом 3 січня на Донеччині тривали інтенсивні бої.

Найбільше штурмів окупанти здійснили на Покровському напрямку — там ЗСУ зупинили армію РФ 40 разів поблизу Родинського, Покровська, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Затишку, Філії та у напрямку Білицького, Сергіївки й Кучерового Яру.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 22 атаки у районах Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік Ольгівки, Озерного, Дробишевого і Ставків.

На Олександрівському напрямку росіяни 21 раз намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ у районах Ялти, Вороного, Вишневого, Солодкого, Злагоди, Рибного та у напрямку Соснівки й Андріївки-Клевцового.

18 спроб просунутися вглиб здійснили росіяни на Костянтинівському напрямку : атакували у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та у напрямку Іванопілля, Берестка і Степанівки.

Слов’янський напрямок зазнав чотирьох спроб прориву поблизу Дронівки та у напрямку Закітного і Никифорівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій з боку росіян не фіксували.

Раніше ми писали, що за рік росіяни захопили майже 11% Донецької області.