Протягом 3 січня російські війська щонайменше 1 229 разів били по Донеччині. Внаслідок обстрілів загинув 62-річний чоловік, ще одна цивільна — 43-річна жінка — дістала поранення. Під вогнем перебували Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, Олександрівка, Новоандріївка, Очеретине та Шевченко.
Одна людина загинула, ще одну поранили та пошкодили 24 будинки
За даними поліції Донеччини, упродовж 3 січня під вогнем російської армії перебували 7 населених пунктів регіону. Внаслідок атак загинула одна людина, ще одна дістала поранення, а руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів, із них 24 — житлові будинки.
У Слов’янську дрон “Молнія-2” влучив по околиці міста — загинув чоловік 1963 року народження, постраждав цивільний автомобіль.
У Краматорську росіяни тричі атакували житлові квартали безпілотниками — поранили жінку та пошкодили багатоповерхівки й приватні оселі.
В Олександрівці після ударів “Шахедами” зафіксували пошкодження 14 приватних будинків і 5 автівок, в Очеретиному снаряд влучив у багатоповерхівку, а в Новоандріївці пошкоджень зазнали 4 приватні будинки.
З прифронтових територій за добу евакуювали 42 людей, серед них 12 дітей, повідомив голова ДонОВА Вадим Філашкін.
Окупанти за добу 105 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на п’ятьох напрямках
Відповідно до зведення Генерального штабу ЗСУ, протягом 3 січня на Донеччині тривали інтенсивні бої.
Найбільше штурмів окупанти здійснили на Покровському напрямку — там ЗСУ зупинили армію РФ 40 разів поблизу Родинського, Покровська, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Затишку, Філії та у напрямку Білицького, Сергіївки й Кучерового Яру.
На Лиманському напрямку росіяни здійснили 22 атаки у районах Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік Ольгівки, Озерного, Дробишевого і Ставків.
На Олександрівському напрямку росіяни 21 раз намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ у районах Ялти, Вороного, Вишневого, Солодкого, Злагоди, Рибного та у напрямку Соснівки й Андріївки-Клевцового.
18 спроб просунутися вглиб здійснили росіяни на Костянтинівському напрямку: атакували у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та у напрямку Іванопілля, Берестка і Степанівки.
Слов’янський напрямок зазнав чотирьох спроб прориву поблизу Дронівки та у напрямку Закітного і Никифорівки.
На Краматорському напрямку наступальних дій з боку росіян не фіксували.