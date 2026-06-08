Наслідки обстрілу Слов'янська 8 червня. Фото: Суспільне Донбас

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Слов’янську припиняє роботу акушерське відділення, яке залишалося єдиним пологовим у Донецькій області. Рішення ухвалили після російського авіаудару 8 червня: одна з авіабомб впала приблизно за 200 метрів від медзакладу та пошкодила його будівлю.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його словами, будівля зазнала пошкоджень, однак люди не постраждали.

“На жаль, бомба впала 200 метрів від пологового будинку. Він теж зазнав руйнування, але, на щастя, ніхто в ньому не постраждав. Буде припинена вже робота на зараз акушерського відділення”, — сказав Вадим Лях.

Очільник МВА зазначив, що після закриття відділення жінкам із Донеччини доведеться планувати народження дітей в інших регіонах.

“Майбутнім матусям потрібно подумати заздалегідь про те, де вони будуть народжувати малят, тому що в Слов’янську це вже небезпечно робити”, — додав він.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Слов’янськ 8 червня дістали поранень щонайменше девʼятеро людей. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.