Правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який може бути причетний до вбивства капітана поліції Олега Захаренка 19 березня. Підозрюваний — раніше судимий місцевий житель.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області.
У затриманого вилучили речові докази, зокрема вогнепальну зброю.
За попередньою інформацією, він міг перебувати у статусі людини, яка самовільно залишила військову частину.
Затримання провели в результаті спецоперації оперативників управління карного розшуку, бійців спецпідрозділу КОРД та кінологів поліції Донеччини.
Нагадаємо, раніше цього чоловіка розшукували як підозрюваного у вбивстві поліцейського у Слов’янську.