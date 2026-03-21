Фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який може бути причетний до вбивства капітана поліції Олега Захаренка 19 березня. Підозрюваний — раніше судимий місцевий житель.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області.

У затриманого вилучили речові докази, зокрема вогнепальну зброю.

За попередньою інформацією, він міг перебувати у статусі людини, яка самовільно залишила військову частину.

Затримання провели в результаті спецоперації оперативників управління карного розшуку, бійців спецпідрозділу КОРД та кінологів поліції Донеччини.

Нагадаємо, раніше цього чоловіка розшукували як підозрюваного у вбивстві поліцейського у Слов’янську.