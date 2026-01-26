Виробництво дронів в Україні. Фото: Мінцифри

Соледарська міська ВА оновила Програму економічного та соціального розвитку громади на 2026 рік, доповнивши її одним новим завданням: тепер із місцевого бюджету виділять 3,5 мільйони гривень, аби допомогти військовим придбати дрони.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Соледарської міської військової адміністрації №24р від 21.01.2026.

Кошти, йдеться у документі, отримає одна з бригад Збройних сил України. Додатковий ресурс планують виділити у форматі субвенції.

Ці 3,5 млн грн у Соледарській міській ВА перевели з бюджету, закладеного на заходи територіальної оборони на території громади. Раніше у Програмі економічного та соціального на ці завдання закладали 7,5 млн на 2026 рік. Тепер залишилося 4 млн.

Нагадаємо, три роки тому — 25 січня 2023 року — українська влада офіційно визнала окупацію Соледара. Відтоді новин із міста майже немає — лише поодинокі відео від російських окупантів або кадри з безпілотників від ЗСУ. На момент окупації близько пів тисячі місцевих переховувалися в підвалах, однак згодом у місті залишився лише один житель. Утім, на третій рік окупації зник і він. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про теперішній стан міста.