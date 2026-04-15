У справі про обстріл залізничного вокзалу у Краматорську досі тривають експертні дослідження, — СБУ

8 квітня 2022 року окупанти випустили по залізному вокзалу у Краматорську балістичну ракету “Точка-У” з касетним боєприпасом. На квітень цього року кількість жертв атаки не змінилася — 54 загиблих, ще 135 поранених людей. За понад чотири роки у справі досі тривають експертні дослідження.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із відповіді на запит до СБУ.
Там розповіли, що за понад чотири роки у справі атаки на залізничний вокзал у Краматорську досі тривають експертні дослідження. Правоохоронці намагаються встановити обставини 8 квітня 2022-го, коли близько 10:28 ранку, балістична ракета “Точка-У” з касетними боєприпасами вибухнула над будівлею вокзалу.
У Службі безпеки України уточнили, що до досудового розслідування залучають міжнародні організації, які саме — не уточнюють. Там вважають, що детальніші відомості можуть нашкодити справі, однак обіцяють згодом обовʼязково проінформувати про результати громадськість.
Окрім цього, відомо, що кількість жертв атаки на вокзал, про яку інформували правоохоронці у 2025-му, не змінилася. На квітень 2026 року йдеться про 54 загиблих, серед яких девʼятеро дітей. Також тоді поранень дістали 135 цивільних, зокрема 32 дитини.
Правоохоронці продовжують розслідувати масове вбивство людей за 1-ю та 2-ю частинами 438 статті Кримінального кодексу України. Журналісти Вільного радіо аналізували все, що відомо про обстріл краматорського вокзалу з відкритих джерел.
Також до третіх роковин трагедії своїми спогадами про той день з нашими журналістами поділилися волонтери Богдан Зуяков та Руслан Степанов.