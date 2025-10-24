У США вкладають мільйони доларів у спроби вгадати, коли росіяни захоплять Покровськ, Костянтинівку та Слов’янськ. Колаж: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На окупацію Костянтинівки — 2,2 мільйона доларів, а на окупацію Ямполя — 75 тисяч доларів. Такі ставки роблять користувачі на одній з американських беттінг-платформ. Тут є прогнози щодо окупації майже кожного підконтрольного українській владі міста Донецької області. Щомісяця на різні сценарії розвитку війни ставлять мільйони доларів.

Вільне Радіо не рекламує азартні ігри та будь-які ставки, тому ми не будемо озвучувати назву сайту, про який ітиметься далі. Зазначимо лише, що це популярна букмекерська платформа зі США, де можна робити ставки криптовалютою. Загальну вартість майданчика оцінюють у 8 мільярдів доларів.

Які ставки роблять щодо долі міст Донецької області на американській платформі

Станом на кінець жовтня 2025 року на платформі є ставки щодо майже всіх підконтрольних українському уряду міст Донецької області. Можна побачити, як з-за океану оцінюють ймовірність окупації конкретних міст.

Зокрема, щодо Костянтинівки користувачі майданчика роблять відносно оптимістичні прогнози. Судячи зі ставок, користувачі вважають, що шанси окупації міста залишатимуться низькими принаймні до кінця цього року. Ймовірність захоплення міста росіянами оцінюють так:

до 31 жовтня — 1%;

до 30 листопада — 12%;

до 31 грудня — 27%.

Втім, у попередні місяці ці шанси оцінювали дещо вище.

Прогнози на те, що російська армія захопить Костянтинівку, на майданчику ставок у США. Скриншот: Вільне Радіо

На різні дати ймовірної окупації міста поставили сукупно майже 2,3 мільйона доларів — це найбільша сума серед подібних ставок.

Зазначимо, станом на жовтень 2025 року ситуація навколо Костянтинівки залишається важкою. Бійці ЗСУ стримують наступ росіян у Часовому Ярі та Торецьку, однак просування окупантів від Очеретиного на північ — у напрямку Дружківки — створює загрозу взяття Костянтинівки у кліщі. Місто називають “ключем” до агломерації Дружківка — Слов’янськ — Краматорськ. Саме тому окупаційна армія намагається зруйнувати його щоденними ударами безпілотників і керованих авіабомб.

На майданчику також роблять ставки на дату окупації залізничного вокзалу в Покровську. Загальна сума, яку поставили на цю подію на момент написання матеріалу, сягає 737 тисяч доларів. Ймовірність окупації вокзалу оцінюють так:

до 31 жовтня — 32%;

до 30 листопада — 75%;

до 31 грудня — 89%.

Можна простежити тенденцію: чим пізніша дата — тим більше людей вважають, що росіянам вдасться захопити вокзал.

Прогнози на те, що російська армія захопить залізничний вокзал у Покровську, на майданчику ставок у США. Скриншот: Вільне Радіо

Трохи менше поставили на шанс окупації Сіверська — 655 тисяч доларів. До кінця 2025 року таку ймовірність оцінюють доволі низько:

до 31 жовтня — 3%;

до 30 листопада — 13%;

до 31 грудня — 31%.

Прогнози на те, що російська армія захопить Сіверськ, на майданчику ставок у США. Скриншот: Вільне Радіо

Ще меншу суму поставили наразі на шанс окупації Мирнограда — 555 тисяч доларів. За оцінками з-за океану, ймовірність цієї події наприкінці року майже в десять разів вища, ніж до кінця жовтня:

до 31 жовтня — 8%;

до 30 листопада — 49%;

до 31 грудня — 77%.

Прогнози на те, що російська армія захопить Мирноград, на майданчику ставок у США. Скриншот: Вільне Радіо

На ймовірність окупації Лимана на платформі поставили вже 294 тисячі доларів. Шанс такої події оцінюють у 15% у листопаді та 30% у грудні 2025 року.

Прогнози на те, що російська армія захопить Лиман, на майданчику ставок у США. Скриншот: Вільне Радіо

А ось у те, що у 2025 році російська армія зможе захопити Слов’янськ, майже ніхто не вірить. Хоч на це і поставили 278 тисяч доларів, на момент написання матеріалу можливість окупації Слов’янська оцінюють у 3%. Втім, ще у серпні цей шанс оцінювали у 40%.

Прогнози на те, що російська армія захопить Слов’янськ, на майданчику ставок у США. Скриншот: Вільне Радіо

На долю Покровська на момент написання матеріалу поставили 172 тисячі доларів. Тенденція свідчить, що в окупацію міста у жовтні майже не вірять, та й у листопаді та грудні ймовірність оцінюють нижче ніж 50%:

до 31 жовтня — 2%;

до 30 листопада — 36%;

до 31 грудня — 47%.

Прогнози на те, що російська армія захопить Покровськ, на майданчику ставок у США. Скриншот: Вільне Радіо

Майже стільки ж — 165 тисяч доларів — поставили на шанс окупації Добропілля. Втім, такий сценарій до кінця листопада оцінюють лише у 9%.

Прогнози на те, що російська армія захопить Добропілля, на майданчику ставок у США. Скриншот: Вільне Радіо

Зустрічаються також прогнози зі ставками на окупацію менш відомих міст. Серед таких — Родинське Покровської громади, яке станом на кінець 2025 року є прифронтовим. На ймовірність його окупації до 31 жовтня поставили вже 155 тисяч доларів.

Прогнози на те, що російська армія захопить Родинське Покровської громади, на майданчику ставок у США. Скриншот: Вільне Радіо

Є на платформі ставки й на села. Зокрема, на долю Шахового Покровського району на момент написання матеріалу поставили 108 тисяч доларів. На графіку нижче видно, що у вересні окупацію села очікували з 60% імовірністю, але під кінець жовтня прогнози впали до 13%.

Прогнози на те, що російська армія захопить Шахове Покровського району, на майданчику ставок у США. Скриншот: Вільне Радіо

На тисячу доларів менше поставили на долю Іванопілля Костянтинівської громади. Втім, ймовірність цієї події до 31 жовтня вважають низькою — 8%.

Прогнози на те, що російська армія захопить Іванопілля Костянтинівської громади, на майданчику ставок у США. Скриншот: Вільне Радіо

На ймовірність окупації Ямполя Лиманської громади користувачі букмекерського майданчика поставили сукупно 75 тисяч доларів. Це найменша сума серед аналогічних ставок, знайдених нашими журналістами. Шанс такої події оцінюють у 10% до 31 жовтня та у 42% до 30 листопада 2025 року.

Прогнози на те, що російська армія захопить Ямпіль Лиманської громади, на майданчику ставок у США. Скриншот: Вільне Радіо

Як на американській платформі ставок оцінюють ймовірність передачі всієї Донеччини Росії

Крім прогнозів щодо можливої окупації окремих міст, користувачі платформи роблять ставки й на долю всієї Донеччини. Зокрема — на ймовірність того, що українська влада до кінця 2025 року віддасть Росії підконтрольну частину області для завершення війни.

За нинішніми прогнозами, цей сценарій оцінюють у 3% (хоча ще в серпні 2025 року він становив 23%). На момент написання матеріалу загалом за варіанти “так” чи “ні” поставили 375 тисяч доларів. Водночас більші суми користувачі ставлять саме на те, що Україна піде на такий крок.

Прогнози на те, що українська влада віддасть підконтрольну частину Донецької області Росії для завершення війни, на майданчику ставок у США. Скриншот: Вільне Радіо

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що літній наступ росіян 2025 року завершився. Разом із ним різко впали темпи окупації на Донеччині. Водночас ЗСУ пішли в контратаку в районі Добропілля, і це не єдиний напрямок, де вони мали успіхи.