Пограбування скиту Святогірської Лаври 25 січня: що відомо

Наслідки ймовірного пограбування скити Святогірської Лаври у Богородичному. Фото: з сайту Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Служителі кажуть, що невідомі обікрали скит Святогірської Лаври в селищі Богородичне. Звідти зникли церковні дзвони та предмети для богослужінь. Заяву до поліції вже подали.

Про це повідомили на сайті Свято-Успенської Святогірської Лаври.

За їхніми словами, в ніч з 24 на 25 січня хтось обікрав скит Святогірської Лаври на честь ікони Божої Матері “Всіх скорботних Радість” в селищі Богородичне.

Першим про це дізнався сторож, який прийшов туди вранці та побачив, що ворота відкриті, а ланцюги, на яких висів замок, — пошкоджені кусачками, стверджують у Лаврі.

“Двері в нижній і верхній приділи храму виламали. Біля церкви залишилися сліди від коліс вантажного автомобіля та безліч людських слідів, що свідчить про участь у крадіжці групи людей”, — кажуть служителі.

Вони підрахували, що з дзвіниці зникли вісім з десяти дзвонів — там скинули ковану решітку. Водночас у центрального — найбільшого дзвону — відірвали язик, а інший скинули на підлогу. Решту спустили вниз по сходах і винесли через храм, розповідають у Лаврі.

Також, уточнюють служителі, невідомі винесли чотири свічнички, забрали з вівтаря Євангелія, лампади, семисвічник, розп’яття та латунний аналой (столик-підставку). Серед іншого, постраждала й скринька для пожертв скиту — її розкрили.

Лаврська братія вже подала заяву до відділення поліції № 4 у Донецькій області.

