У “ДНР” відповіли, скільки мешканців Донеччини вивезли в окупацію

Олександр Шатов разом із ватажком т.з. “ДНР” Денисом Пушиліним відвідують “центр розміщення біженців” у Шахтарську, 2022 рік. Фото з окупаційних джерел

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За роки вторгнення російські військові вивезли з фронтових територій Донецької області на окуповану частину регіону щонайменше 4 459 цивільних мешканців. Серед них — 971 людина з Костянтинівського напрямку фронту. Загалом на кінець вересня на території пунктів тимчасового розміщення на території “ДНР” залишаються 1,7 “евакуйованих”.

Про це у коментарі російському пропагандистському медіа ТАСС заявила російська сенаторка від псевдореспубліки “ДНР”, заступниця голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Наталія Никонорова.

“…евакуйовані 4 459 людей, зокрема з Костянтинівського напрямку — 971. Розгорнуті (на території “ДНР”, — ред.) 30 пунктів тимчасово розміщення загальною місткістю на 2 574 людей. Там перебуває 1 721 евакуйована людина, зокрема 89 маломобільних громадян та 52 дитини”, — заявила Наталія Никонорова станом на 29 вересня.

Вона уточнила, що пункти розміщення нині працюють у 17 муніципальних округах так званої “ДНР”. Евакуйованим нібито одразу надають первинну медичну допомогу, а тих, хто потребує екстреної госпіталізації, доправляють до лікарні за місцем перебування.

Російські військові під час евакуації та після неї забезпечують людей медичною допомогою, харчами й засобами гігієни, стверджує сенаторка від псевдореспубліки. Вона зазначила, що спершу “евакуйовані” відновлюють документи й оформлюють російське громадянство, далі звертаються по виплати за втрачене житло та майно, ліки від діабету й серцево-судинних хвороб і з проханням знайти рідних.

Хто така Наталія Никонорова

Згідно з біографією на сайті російського пропагандистського медіа “ТАСС”, Наталія Никонорова народилася 1984 року в Донецьку, за освітою юристка. У 2006–2012 роках працювала в апараті Верховної Ради України, зокрема помічницею народного депутата Святослава Піскуна.

З 2014 року очолювала управління правового забезпечення апарату “Народної ради” угруповання “ДНР”, у 2016–2022 роках обіймала посаду його “міністра закордонних справ”, а у 2018–2022 роках була постійною представницею угруповання в Контактній групі в Мінську. У грудні 2022 року очільник “ДНР» Денис Пушилін наділив її повноваженнями представниці окупованої Донеччини в Раді Федерації Росії.

Наталія Никонорова також має підозру від СБУ у справі про участь у терористичній організації та колабораційну діяльність. За даними слідства, у 2016–2022 роках вона обіймала посаду “міністра закордонних справ” угруповання “ДНР”, представляла його на переговорах і очолювала комісію зі збору заяв від мешканців, які звинувачували ЗСУ в обстрілах, для подання позовів до міжнародних судів. Крім того, слідство вважає, що вона добровільно погодилася стати “сенаторкою РФ” від окупованої частини Донеччини (кримінальне провадження №22024050000000317). Справу відкрили у 2024 році, однак вироку станом на вересень 2026-го ще немає.

Нагадаємо, раніше в “ДНР” заявили, що з Костянтинівки на окуповану територію вивезли 23 місцевих жителів, а з громади загалом — 26. Журналісти Вільного Радіо вже писали, якими є їхні імена та адреси.