У Торецькій громаді уточнюють потреби її мешканців та просять заповнити оновлену анкету

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Місцева влада тимчасово окупованої Торецької громади створила нову онлайн-анкету для мешканців, аби уточнити актуальну інформацію щодо їхніх потреб. Людей закликають пройти опитування найближчим часом, а також поділитися нею з рідними.

Про це повідомили у пресслужбі Торецької міської військової адміністрації.

Оновлена анкета доступна за посиланням. Там потрібно поділитися особистими даними, зокрема актуальним регіоном проживання у статусі переселенця. Окремо респондентів закликають обрати свою соціально вразливу категорію (якщо така є). Серед них — люди з інвалідністю, пенсіонери, члени багатодітних родин, військові або їхні рідні.

Решта питань стосується потреб мешканців громади: Торецька МВА уточнює, які саме гуманітарна допомога та послуги нині найбільше потрібні переселенцям, а також — чи вони змогли розв’язати житлове питання.

“З часом змінюються обставини, місце проживання, потреби та життєві ситуації наших жителів. Саме тому ми оновлюємо інформацію, щоб краще розуміти актуальні запити громади та планувати подальшу підтримку відповідно до реальних потреб”, — пояснили у Торецькій міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, у серпні український уряд визнав тимчасово окупованими ще 28 населених пунктів Донецької області, серед них — повністю Торецька та Гродівська громади. Разом із тим офіційно під контроль Росії перейшли деякі села та селища Сіверської, Великоновосілківської й Іллінівської громад. Детальніше про це журналісти Вільного Радіо розповідали в окремому метаріалі.