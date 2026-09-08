У трьох закладах освіти Святогірської громади у новому році розпочалося навчання: що відомо

Вид на пам’ятник Артему зі Святогірська. Архівне фото 2024 року: Вільне радіо

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У 2026-2027 навчальному році два заклади середньої освіти та один садок Святогірської громади надаватимуть освітні послуги. Там навчання від 1 вересня продовжилося в дистанційному форматі.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Святогірської міської військової адміністрації №423.

Так, серед садків Святогірської громади продовжує навчати дітей Микільський заклад дошкільної освіти “Золота рибка”.

Серед шкіл — навчання і надалі триватиме у Святогірському та Хрестищенському закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Святогірської міської ради.

Зазначимо, як і в низці інших закладів освіти Донецької області, які після повномасштабного вторгнення стикнулись із переїздом учнів та переходом у дистанційний формат роботи, вартість навчання дітей у школах Святогірської громади продовжує зростати для держави.

Так, в середньому на одного учня у Святогірській громаді у 2021 році держава виділяла 28 927 грн освітньої субвенції, а у 2026-му — 44 304 грн. Освітня субвенція — це цільові кошти з державного бюджету, які переважно покривають оплату праці педагогів закладів середньої освіти. Показник розраховують не за кількістю учнів, а за кількістю класів і ставок, потрібних для навчального процесу, тому чим менше учнів лишається у школах громади, тим дорожче державі обходиться навчання кожного з них.

Нагадаємо, школярі з прифронтових регіонів, зокрема Донецької області, можуть взяти участь в конкурсі UKRIC Inventors Cup 2026/7. У межах ініціативи на них чекатиме чотиримісячне навчання, яке базуватимуть на міжнародній методології винахідництва. Фіналісти національного відбору зможуть презентувати свої ідеї в США. Розповідаємо детальніше про можливість та як взяти у ній участь.