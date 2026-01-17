У центрі первинної медичної допомоги для ВПО з Курахівської громади з’явився кабінет УЗД: як записатися

У центрі первинної медичної допомоги для ВПО з Курахівської громади з’явився УЗД. Фото: Роман Падун

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

З 16 січня у центрі первинної медичної допомоги для ВПО з Курахівської громади, який напередодні відкрили у Дніпрі, почав працювати кабінет ультразвукового дослідження. Розповідаємо як записатися.

Про появу обладнання повідомляє начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

“Досвідчений лікар з ультразвукової діагностики надає професійну консультацію та проводить точне й безпечне обстеження для раннього виявлення захворювань”, — пише Роман Падун.

Записатися на прийом можна за телефоном: (066) 90-29-715 або особисто за адресою: Дніпро, вулиця Осіння, будинок 11-А.

Нагадаємо, центр первинної медичної допомоги для ВПО з Курахівської громади запрацював у Дніпрі 15 січня 2025 року. Туди можна звертатися за оглядом, отримати довідки чи направлення до більш вузьких спеціалістів.