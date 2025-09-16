У ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна нова підозра — за вивіз з Маріуполя металу на понад 700 млн грн: деталі

Ватажок т.зв "ДНР" Денис Пушилін. Фото: прокуратура Донеччини

Ватажка так званої “ДНР” Дениса Пушиліна підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. Він, ймовірно, наказав своїм посіпакам вивезти з порту в окупованому Маріуполі метал на понад 700 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За версією слідчих, Пушилін наказав фейковій адміністрації захопленого морського торговельного порту Маріуполя організувати вивезення з акваторії та суден продукції промислових підприємств регіону. Йдеться про металургійні комбінати “Азовсталь” та “ім. Ілліча”.

Окупанти, ймовірно, відвантажували для неназваної компанії-покупця металеві вироби, серед яких:

товстолистовий прокат;

литі сталеві сляби;

гарячекатані листи та рулони.

Загальна вага привласненого металу складала майже 30 тис. тонн, ринкова вартість – понад 700 млн грн. При цьому, кажуть правоохоронці, ватажок квазіутворення усвідомлював, що метали не належати до товарів подвійного призначення та не можуть бути використані з військовою метою.

Для довідки: Це суперечить положенням Женевської та Гаазької конвенцій в частині заборони пограбувань та не підлягання конфіскації приватної власності.

Денису Пушиліну заочно оголосили підозру в порушенні законів та звичаїв війни — ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Раніше ми розповідали, що українських дітей з Маріуполя примусово вивезли до Росії, а замість тимчасового оздоровлення віддали на всиновлення в російські родини. У цьому Служба безпеки України звинувачувала трьох псевдопосадовців т.з. “ДНР” на чолі з Денисом Пушиліним.

Також у 2023-му ставленика окупантів на тимчасово захопленій частині Донеччини Дениса Пушиліна заочно засудили до 15 років ув’язнення. Відбувати покарання він почне, щойно його вдасться затримати.

А у 2022-му силовики заочно повідомили про підозру “голові ДНР” Денису Пушиліну, “голові народної ради ДНР” Володимиру Бідьовку та “секретарю ЦВК ДНР” Олені Радомської. Їх хочуть засудити за організацію та проведення на тимчасово окупованій частині Донеччини псевдореферендуму щодо змін державного кордону України.