У Великоновосілківській громаді надають фінансову підтримку дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування

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У програмі соцпідтримки населення на 2026-2028 роки, яка діє у Великоновосілківській громаді, передбачили одноразову матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, які позбавлені батьківського піклування. На 2026 рік на це завдання заклали загалом 165 тисяч гривень. Розповідаємо, куди можна звернутися за цією допомогою.

Про матеріальну підтримку йдеться у Програмі соціальної підтримки населення Великоновосілківської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки.

Обов’язковою умовою для отримання допомоги є перебування дитини на обліку в службі у справах дітей Великоновосілківської селищної ради. Допомогу призначають за кількістю таких дітей у сім’ї — по 5 тис. грн підтримки на кожну.

Станом на 1 липня, заявив начальник селищної військової адміністрації Сергій Кравченко, 11 сім’ям на суму 100 тис. грн (загалом для 20 дітей).

У 2026, 2027 та 2028 роках на це заклали по 165 тис. грн із бюджету селищної громади з розрахунком допомогти 33 дітям на рік.

За призначення виплат відповідає відділ соціального забезпечення населення та охорони здоров’я Великоновосілківської селищної ради спільно зі службою у справах дітей. Під час війни відділ працює у змішаному форматі. Особистий прийом проводять у Дніпрі за адресою: вул. Лешко-Попеля, 13. Графік роботи: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 16:00.

Дистанційно можна звернутися телефоном та електронною поштою:

Нагадаємо, 16 липня низка населених пунктів Новодонецької громади потрапила під обов’язкову евакуацію дітей. За даними обласної влади, звідти мають вивезти 74 неповнолітніх.