Ілюстративне фото: Сіверсько-Донецьке БУВР

У Донецькій області зафіксували перевищений вміст шкідливих речовин у поверхневих водах.

Про це повідомили на сайті Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

За даними управління, у регіоні діє 20 пунктів моніторингу, серед яких три — на об’єктах, що забезпечують питні та господарські потреби населення.

Пункти моніторингу якості води на мапі Сіверсько-Донецького басейнового управління. Скриншот з офіційного сайту агентства

У звіті за вересень 2025 року зазначили, що у поверхневих водах фахівці зафіксували нафтопродукти, а також підвищені концентрації азоту. У водоймах, що не використовуються для питних потреб, виявили перевищення за вмістом важких металів та органічних сполук.

Експерти зазначають, що повну оцінку екологічних втрат можна буде зробити лише після завершення бойових дій, коли з’явиться можливість для системного моніторингу.

Раніше ми розповідали, що від початку відкритого вторгнення природно-заповідний фонд Донеччини зазнав шкоди на понад 2 трильйони гривень.