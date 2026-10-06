У Вугледарській громаді сформували комісію для відбору будинків у селах для ВПО

Ілюстративне фото: Роман Щербаков - Нерухомість

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У Вугледарській міській військовій адміністрації сформували комісію, яка визначатиме, чи підходять ті чи інші будинки в селах для проживання переселенців. Фахівці перевірятимуть документи на нерухомість, її технічний стан, комунікації та можливі борги. Придатне житло громада купуватиме за урядовою програмою “Будиночок у селі”.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Вугледарської МВА, яке оприлюднили на сайті адміністрації.

Комісію сформували відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 червня 2026 року №751, яка передбачає реалізацію експериментального проєкту із забезпечення ВПО житлом у селах.

Головою призначили заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Максима Вербовського, його заступницею — начальницю управління міського господарства Наталію Фоменко.

Секретарем комісії стала виконувачка обов’язків начальника місцевого відділу житлово-комунального господарства Вікторія Коваль. Також до роботи залучили начальницю міського управління соціального захисту населення Ольгу Канюк, начальника юридичного відділу МВА Ярослава Коржевникова та головну архітекторку Вікторію Радуль.

Пізніше планують залучити також представників Ради з питань ВПО, ДСНС та Держпродспоживслужби.

Що перевірятимуть під час огляду

Фахівці виїжджатимуть до будинків, які власники пропонують для продажу, та перевірятимуть, чи відповідають вони вимогам програми. Огляд проводитимуть у присутності власника або його представника.

Під час перевірки вивчатимуть документи на будинок і земельну ділянку, право власності, кадастровий номер та цільове призначення землі. Також з’ясовуватимуть, чи немає на нерухомості арештів або інших обтяжень, а також боргів за комунальні послуги та земельний податок.

Окремо оцінюватимуть технічний стан будинку: фундамент, стіни, дах та можливі аварійні конструкції. Перевірятимуть також наявність і справність систем електропостачання, водопостачання, водовідведення, опалення і газопостачання.

Будинок не рекомендуватимуть для придбання, якщо під час огляду виявлять критичну вологість, плісняву чи інші небезпечні умови для проживання.

Як оформлюватимуть результати перевірки

За результатами обстеження на кожен будинок складатимуть акт у двох примірниках. У ньому зазначатимуть дані про власника, стан нерухомості та комунікацій, результати перевірки документів і наявність можливих боргів.

Після цього комісія визначатиме, чи відповідає будинок вимогам програми та чи можна рекомендувати його для придбання. Один примірник акта передаватимуть власнику.

Що відомо про проєкт “Будиночок у селі”

“Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його та передає переселенцям у безоплатне користування. У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Серед вимог відбору для кандидатів на поселення:

мати довідку про взяття на облік ВПО;

не мати житла у населеному пункті, який не входить до переліку ТОТ або територій бойових дій;

мати домівку, яка непридатна для проживання — відомості про це мають бути в Державному реєстрі майна;

не отримувати компенсацію за знищену домівку;

протягом шести місяців перед зверненням не купувати земельну ділянку дорожче за 100 тисяч гривень;

за цей самий період не купувати автомобіль, якому менш як пʼять років.

Першочергове право на житло у сільській місцевості надаватимуть:

багатодітним сім’ям;

людям з інвалідністю та членам їхніх домогосподарств, а також сім’ї, у складі яких є дитина з інвалідністю;

дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування;

людям старше 23 років, які до досягнення 18-річчя мали статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування;

людям літнього віку.

На придбання одного будинку з державного бюджету передбачили до 500 тисяч гривень. У цю суму входять також податки, збори та платежі, повʼязані з оформленням нерухомості. Якщо будинок коштує дорожче, різницю дозволяють покрити з місцевого бюджету або інших джерел на умовах співфінансування.

Нагадаємо, цього року уряд спрямував на програму “Будиночок у селі” 500 мільйонів гривень. Однак на практиці виникають труднощі: за 500 тисяч гривень непросто знайти придатне житло, а охочих жити в будинку, який залишатиметься у власності громади, теж небагато. У матеріалі розповідаємо про проблеми, які виникають навколо державної програми.