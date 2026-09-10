У закладах освіти Добропільської громади у 2026-2027 навчаються майже 2 тис. учнів: що відомо

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Начальник Добропільської міської ВА затвердив мережу класів закладів загальної середньої освіти на 2026/2027 навчальний рік: у школах громади працюють 100 класів для 1970 учнів.
Про це йдеться у розпорядженні начальника Добропільської міської військової адміністрації №4914. Документ опублікований на офіційному сайті органу влади.
Так, у новому навчальному році працюють вісім закладів загальної середньої освіти — усі І-ІІІ ступенів, тобто в кожній зі шкіл громади є класи повного циклу (від початкової до старшої школи). У них відкрили 23 класи І ступеня на 386 учнів, 44 класи ІІ ступеня на 955 учнів та ще 19 класів ІІІ ступеня на 443 учні.
Класи з українознавчим компонентом сформували на базі трьох закладів:
На базі Добропільського навчально-виховного комплексу “Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів — дошкільний навчальний заклад” також відкрили два спеціальні класи на 12 учнів.
Нагадаємо, Краматорська міська військова адміністрація з 1 вересня 2026 року призупинила навчання ще у трьох школах — № 17, 18 та 6. Там кажуть, що не зможуть забезпечити утримання та розвиток закладів в умовах воєнного стану.