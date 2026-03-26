У Здолбунівському музеї оцифрували вивезену з руїн монастиря Серця Христового на Донеччині ікону

Ікона з монастиря у селі Званівка на Донеччині, яку передали в музей. . Фото: Здолбунівський краєзнавчий музей

Ікону Божої Матері, вивезену з руїн монастиря Серця Христового у Званівці, передали Здолбунівському музею військовий капелан Іван Давиденко. Її та ще один образ врятував побратим капелана Євген Плохотнюк, коли до лінії фронту лишалося чотири кілометри. Лик потрапив у фонди музею наприкінці 2025 року, а зацифрували її фахівці у березні 2026-го.

Про це пише “Суспільне. Рівне” з посиланням на директора Здолбунівського музею Олександр Чижевський.

У грудні 2025 року фонд музею поповнився новим експонатом — дерев’яним образом. Висота ікони — 40 см, ширина — 30,5 см, а зображені на ній Діва Марія з дещо нахиленою головою до Ісуса, який сидить на її лівій руці. Права рука Ісуса піднята у благословенному жесті. Погляди обох спрямовані на глядача, розповів Чижевський.

“Її передав військовий капелан Іван Давиденко з позивним Батяня. Він військовий капелан, який просто випадково зайшов до музею, послухав екскурсію, і каже: “Я вам щось привезу”. І привіз цю ікону. В неї насправді цікава історія”, — зазначив Олександр Чижевський.

Він додав, що загалом два образи із руїн монастиря Серця Христового Чину Святого Василія Великого УГКЦ забрав побратим капелана, військовий Євген Плохотнюк з позивним Кабан. Одна вишита ікона поїхала в Лондон, а другу подарували Здолбунівському музею.

“Сама по собі ікона не суперстара. Я б не сказав, що вона несе якусь історичну цінність, але факт того, що вона могла бути втраченою — це вже її цінність. Інший факт, що військовий попри ризик обстрілу, попри ризик там бути пораненим, пішов в монастир і витягнув ікони”, — пояснив керівник закладу.

Зі слів директора, на момент вивезення ікони з села Званівка, до лінії фронту лишалося чотири кілометри. Тепер, згідно з даними аналітичного проєкту Deep State, цей населений пункт під окупацією Росії.

“Важливо було зберегти ікону, якою вона до нас прийшла. Реставраційних робіт ми поки що робити не будемо. Єдине, що ми зробили — це покрили (захисною речовиною — ред.) від того, щоб вона не псувалася. Можливо будемо колись це все реставрувати, але точно не зараз, бо саме в такому вигляді вона є цінною”, — зауважив Олександр Чижевський.

Він зазначив, що ікону повністю оцифрували у березні цього року — зробили 3D-модель:

“Був довгий процес того, щоби її якісно оцифрувати, зібрати до купки усе, що ми можемо дізнатись про Званівку та про власне цей монастир. Поки складно з додатковою інформацією. Закінчили фактично минулого тижня”.

Нині ікону розмістили в експозиції про російсько-українську війну.

Нагадаємо, у Старуні на Івано-Франківщині під час освячення нового храму Блаженного Симеона Лукача вірянам передали святиню — ікону Христа Вседержителя, врятовану з-під обстрілів у Бахмуті. Тепер її називають “Бахмутський Спас”.