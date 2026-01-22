Допомога. Ілюстративне фото: Pexels

Програма “Армія відновлення” підтримує людей і громади під час війни. У 2026 році учасникам суспільно-корисних робіт підвищили оплату праці.

Про це повідомили у Центральному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.

Що змінилось у 2026 році?

Базова оплата праці за повний місяць участі у суспільно корисних роботах зросла з 12 000 грн до 12 970,5 грн.

Для мешканців прифронтових територій та ветеранів оплата підвищена з 16 000 грн до 17 294 грн.

За час дії програми найбільш активними у виконанні суспільно корисних робіт стали центральні та північно-східні області:

Харківська — 11,7 тис. направлень, Полтавська — 8,1 тис. направлень, Київська — 7,8 тис. направлень, Сумська — 7,8 тис. направлень.

Станом на 12 лютого 2024 року Донеччина посідала друге місце в рейтингу за кількістю працівників, залучених до “Армії відновлення”. Втім зараз активність впала.

Що роблять учасники програми на Донеччині?

Згідно з даними Донецького обласного центру зайнятості, учасники програми допомагають людям похилого віку, маломобільним та людям з інвалідністю.

Упродовж перших 13 днів року на Донеччині видали 433 направлення станом на суспільно корисні роботи, про це повідомили в обласному центрі зайнятості.

Учасники програми доставляють гуманітарні набори, доглядають стареньких, працюють на об’єктах критичної інфраструктури та у захисних спорудах: облаштовують укриття, прибирають території, ремонтують приміщення та розчищають завали після обстрілів.

Це дає людям змогу залишатися та працювати у своїх громадах, підтримуючи життя навколо.

Як долучитися до “Армії відновлення” у 2026 році?

Щоб взяти участь у програмі, потрібно звернутися до місцевого центру зайнятості.

Уточнити деталі можна за безкоштовним номером: 0 800 219 713 регіональної служби зайнятності.Згідно з офіційними даними, від початку реалізації проєкту у 2022 році видали понад 331 000 направлень для участі у суспільно корисних роботах для понад 82 000 українців, а на виплату заробітної плати спрямували близько 2,9 млрд грн.