Учень з Краматорська презентував в США гаджет для здоров’я

Тимофій Мельник, фото: Донецька ОДА

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Учень краматорського ліцею “Академічний” Тимофій Мельник представив свій винахід на престижній виставці Connecticut Invention Convention у США. Його розробка — інтерактивний компаньйон “Remy”, який стежить за активністю користувача та нагадує робити перерви під час роботи за комп’ютером.

Про це повідомили у Донецькій ОДА.

На виставці винаходів Connecticut Invention Convention у Сполучених Штатах Америки Тимофій презентував свій унікальний проєкт — інтерактивного компаньйона “Remy”.

Ця розробка допомагає людям, які багато часу проводять за монітором, дбати про своє здоров’я: система аналізує активність та вчасно нагадує про необхідність зробити корисну перерву.

Американські партнери з організації “Next Minds” назвали винахід Тимофія довгостроковою інвестицією у майбутнє молоді.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало про переселенця зі Слов’янська, який розробив електроноші для евакуації поранених бійців.