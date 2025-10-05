Учителька історії з Великоновосілківської школи Марина Мегельбей (друга праворуч) з нагородою “Почесний учитель України”. Фото: Сергій Кравченко/Великоновосілківська СВА

До Дня працівників освіти Президент України Володимир Зеленський нагородив педагогів, які відзначились досягненнями у сфері. Серед нагороджених — Марина Мегельбей, як викладає історію у Великоновосілківському закладі загальної середньої освіти І–III ступенів №2.

Про це повідомив начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко.

Церемонію нагородження провели в Маріупольському державному університеті, який у 2022 році релокували до Києва. Заклад продовжує працювати й приймати студентів.

Учителька історії з Великої Новосілки Марина Мегельбей отримала звання “Заслужений вчитель України” та орден княгині Ольги III ступеня.

Скриншот відео з нагородження Марини Мегельбей напередодні Дня працівників освіти. Фото: Сергій Кравченко/Великоновосілківська СВА

Також звання “Заслужений працівник освіти України” отримав професор кафедри Навчально-наукового інституту управління Маріупольського державного університету Андрій Стойка.

13 українських педагогів удостоїли ордена “За мужність” III ступеня посмертно.

Раніше Вільне Радіо публікувало інтервʼю з учителькою з Великоновосілківської громади. Тоді Марина Мегельбей пройшла у фінал конкурсу “Учитель року — 2025” у номінації “Історія”. За звання найкращого змагалися педагоги з десяти областей.

Наразі пані Марина живе у Дніпропетровській області, тому викладає у форматі онлайн. Також вона працює заступницею директора з навчально-виховної роботи у тому ж закладі.