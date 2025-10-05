Підтримайте Вільне Радіо
До Дня працівників освіти Президент України Володимир Зеленський нагородив педагогів, які відзначились досягненнями у сфері. Серед нагороджених — Марина Мегельбей, як викладає історію у Великоновосілківському закладі загальної середньої освіти І–III ступенів №2.
Про це повідомив начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко.
Церемонію нагородження провели в Маріупольському державному університеті, який у 2022 році релокували до Києва. Заклад продовжує працювати й приймати студентів.
Учителька історії з Великої Новосілки Марина Мегельбей отримала звання “Заслужений вчитель України” та орден княгині Ольги III ступеня.
Також звання “Заслужений працівник освіти України” отримав професор кафедри Навчально-наукового інституту управління Маріупольського державного університету Андрій Стойка.
13 українських педагогів удостоїли ордена “За мужність” III ступеня посмертно.
Раніше Вільне Радіо публікувало інтервʼю з учителькою з Великоновосілківської громади. Тоді Марина Мегельбей пройшла у фінал конкурсу “Учитель року — 2025” у номінації “Історія”. За звання найкращого змагалися педагоги з десяти областей.
Наразі пані Марина живе у Дніпропетровській області, тому викладає у форматі онлайн. Також вона працює заступницею директора з навчально-виховної роботи у тому ж закладі.