Російський генерал Сергій Кузовльов тисне руку лідеру Росії Путіну. Фото: з російських джерел

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Російського генерала-полковника Сергія Кузовльова підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. За даними слідства, він керував ракетним ударом по піцерії RIA в Краматорську у червні 2023-го. Внаслідок тієї атаки загинули 13 людей, ще понад 60 дістали поранень. Серед жертв обстрілу була, зокрема, письменниця Вікторія Амеліна.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із тексту підозри, яку опублікували на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, на кінець червня 2023-го генерал-полковник Сергій Кузовльов очолював Південний військовий округ Збройних сил РФ, який є основою угруповання військ “Південь” армії країни-агресорки. У його підпорядкуванні були кілька підрозділів, які мали на озброєнні оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер” — ним і вдарили по піцерії Ria у Краматорську.

Правоохоронцям також вдалося встановити, що до атаки 27 червня 2023 року залучили військових зі складу:

1 ракетної бригади 49 армії РФ Південного воєнного округу;

107 ракетної бригади 35 армії Східного воєнного округу.

Стартові позиції для запуску крилатих ракет “Іскандер-К” були поблизу Олексіївки та хутора Кузьмінка у Ростовській області. Кузовльов, стверджуюють слідчі, знав, що удар завдасть втрат серед цивільного населення, однак при плануванні нападу він та його спільники не вжили жодних заходів, аби цьому запобігти.

Командувача російської армії Сергія Кузовльова підозрюють в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне увʼязнення.

Зазначимо, що Кузовльов — генерал, який 20 листопада 2025 року доповідав лідеру Росії Володимиру Путіну про “взяття” Купʼянська на Харківщині. У грудні того ж року він отримав зірку “Героя Росії” за цю операцію, однак згодом президент України Володимир Зеленський спростував окупацію населеного пункту, відвідавши його. Після цього глава держави пригадував про долю російського військового так:

“Путін часто говорив про контроль над містами; ми бачили відео, на якому генерал повідомляв про їхнє захоплення. А потім я поїхав до Куп’янська, і ситуація там справді була складною, а лінія фронту — дуже близько. Проте наші збройні сили контролюють Куп’янськ. Потім цей генерал зник, хтозна-куди. Вчора чи позавчора з’явилася новина, що його знайшли мертвим. Я думаю, що це той самий генерал. Кожну інформацію треба перевіряти десять разів, але якщо він зник безвісти, я зовсім не здивуюся”.

Доля Сергія Кузовльова, як і його місце перебування, наразі невідомі.

Що відомо про удар по піцерії у Краматорську 27 червня 2023 року росіяни вдарили по Краматорську “Іскандерами”. Влучили в піцерію у центрі міста, коли там були відвідувачі, зокрема правозахисниця й письменниця Вікторія Амеліна, яка згодом померла від поранень. Постраждали також громадяни Колумбії, які були там разом з Амеліною — Серхіо Харамільйо, Ектор Абад і Каталіна Гомес.

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Наступного дня правоохоронці виявили ймовірного навідника ракет — ним виявився Володимир Синельник. Вони з’ясували, що чоловік побачив біля піцерії військові автівки, зняв їх на відео і надіслав окупантам. У квітні 2024 року його визнали винним у державній зраді.

Згодом, засуджений Володимир Синельник просив передати його до Росії або на тимчасово окуповані території України як військовополоненого.