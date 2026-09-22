Україна отримала 841 млн доларів від Світового банку — їх спрямують на пенсії

Фінансування. Ілюстративне фото: Pixabay

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Україна залучила 841 млн доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Ці гроші спрямують на видатки витрат державного бюджету на пенсійні виплати.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, фінансування залучили в межах спеціального PEACE in Ukraine за домовленостями, яких досягнули у вересні. Загальний обсяг ініціативи вже сягнув 54,3 мільярда доларів. Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України.

Отриманий 841 мільйон доларів мають спрямувати на відшкодування витрат державного бюджету на пенсійні виплати. Ці гроші Україні дали під гарантії уряду Канади.

“Дякую уряду Канади та Світовому банку за важливу і своєчасну допомогу Україні в умовах значного дефіциту бюджету”, — написав Корецький.

Що відомо про дефіцит бюджету України

На початку вересня 2026-го стало відомо, що український уряд запроваджує “жорсткий режим економії” на тлі дефіциту оборонного бюджету. Вже вдалося знайти 70 мільярдів гривень, які спрямують на потреби в цій сфері.

Серед причин нестачі коштів, зі слів премʼєр-міністра Корецького, — здорожчання війни, яка стала технологічною і потребує більших витрат. Разом із тим в першому півріччі 2026-го Міноборони профінансувало витрати грошима, які закладали на друге півріччя. Також на дефіцит вплинуло невиконання всіх зобов’язань перед партнерами.

Наразі країна просить покрити цей дефіцит екстреним фінансуванням від партнерів, але за умови виконання зобов’язань перед ними. Йдеться про 30 мільярдів доларів.

Разом із тим в уряді наголошували: проблем з фінансуванням соціальної сфери — зарплат і пенсій — не буде.

Нагадаємо, український уряд виділив 2,3 мільярда гривень на підтримку прифронтових громад. Ці гроші передбачили зокрема, на зарплати.