Ілюстративне фото: Build Portal

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи другий транш для реалізації проєкту з підтримки переселенців у сумі 100 мільйонів євро. Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що тепер Україна повністю залучила всі 200 мільйонів євро, передбачені проєктом. Кошти мають забезпечити безперервне фінансування життєво важливих соціальних виплат для ВПО, кажуть урядовці. Йдеться, зокрема, про покриття витрат на житло, харчування, медичну допомогу та освіту дітей для тих, хто був змушений залишити свої домівки через війну.

“Коли ми говоримо про проєкт підтримки внутрішньо переміщених осіб вартістю 200 млн євро, то йдеться не лише про кошти. За цими цифрами стоять реальні люди й родини. Це тисячі людей, які були вимушені покинути свої домівки, і сьогодні отримують тимчасову, але життєво необхідну підтримку.

Те, що ми повністю вибрали ці кошти та вони вже працюють у державному бюджеті, – це не просто фінансовий показник. Це свідчення нашої спільної спроможності швидко й ефективно реагувати на найгостріші соціальні виклики”, – кажуть у Мінфіні.

Там уточнили, що за два роки співпраці з БРРЄ Україна залучила майже 430 млн євро – близько 80% загального обсягу кредитних ресурсів, які Банк наразі надає українській державі. Ці кошти спрямовані на реалізацію соціальних проєктів у сферах охорони здоров’я, забезпечення житлом громадян, постраждалих від війни, а також на підтримку ВПО.

Наразі кредитний портфель Банку розвитку Ради Європи в Україні налічує п’ять проєктів на загальну суму 550 мільйонів євро.

Нагадаємо, уряд працює над новою програмою підтримки переселенців, який поки має умовну назву “Пакет ВПО”. Він повинен об’єднати різні види допомоги для переселенців.