Очільник українського Міноборони Михайло Федоров заявив, що нині стратегічною метою держави є збільшення втрат загарбників під час їхніх штурмів в Україні. Посадовець стверджує, що країна-агресорка повинна втрачати до 200 людей за кожен квадратний кілометр просування.

Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив на закритому брифінгу для преси, повідомляє The Kyiv Independent.

За словами міністра, у жовтні Росія втрачала 67 військових на квадратний кілометр просування, у січні цей показник зріс до 165, у лютому — до 244, у березні — до 254, у квітні — до 179.

“Ситуація на землі підтверджує, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування ворога і поступово перехоплювати ініціативу… Водночас ми нарощуємо наступальні операції й звільняємо територію”, — заявив Михайло Федоров.

Він зазначив, що загальні втрати серед російських військових вбитими й пораненими у квітні 2026 року досягли 35 203 людей, а у березні — 35 351.

