Українські дрони. Ілюстративне фото: AFP

Відповідний документ підписали міністри оборони України Денис та Норвегії Торе Сандвік. Пілотну виробничу лінію планують розгорнути у 2026 році.

Про це повідомили на Урядовому порталі з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля.

За його словами, це важливий крок, який дозволить масштабувати українські спроможності та посилити оборону країни. Наступний етап – розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

“Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. Своєю чергою, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами”, – зазначив очільник Міноборони України.

Нагадаємо, раніше оператори наземних дронів 93-ї ОМБр показали, як працюють в одному з районів Донецької області. За допомогою роботизованих систем українські військові вже будують лінію оборони регіону.