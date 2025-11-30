Підтримати
RU
Підтримати

Україна та Норвегія запустять спільне виробництво вітчизняних дронів (деталі)

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Відповідний документ підписали міністри оборони України Денис та Норвегії Торе Сандвік. Пілотну виробничу лінію планують розгорнути у 2026 році. 

Про це повідомили на Урядовому порталі з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля. 

За його словами, це важливий крок, який дозволить масштабувати українські спроможності та посилити оборону країни. Наступний етап – розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей. 

“Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. Своєю чергою, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами”, – зазначив очільник Міноборони України. 

Нагадаємо, раніше оператори наземних дронів 93-ї ОМБр показали, як працюють в одному з районів Донецької області. За допомогою роботизованих систем українські військові вже будують лінію оборони регіону.

Завантажити ще...