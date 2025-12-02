Україна поступово повертає дітей з Росії та ТОТ. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У межах державної ініціативи Bring Kids Back UA на підконтрольну територію України вже вдалося повернути 1859 дітей. В Україні триває створення програм психологічної та соціальної підтримки для таких неповнолітніх, а також вже діє соціальна допомога.

Про це у Парижі на зустрічі, присвяченій викраденим Росії дітям, повідомила Перша леді України Олена Зеленська.

“Після фізичного повернення додому дітям необхідне ще й повернення психологічне та соціальне. Для цього створюємо в Україні програми ментальної підтримки, а уряд запровадив спеціальну допомогу кожній поверненій дитині”, — заявила Олена Зеленська.

Станом на 24 березня 2025 року з Росії та тимчасово окупованих територій вдалося повернути 1243 українські дитини, повідомляли Вільному Радіо у секретаріаті уповноваженого з прав людини. Таким чином, за більш як вісім місяців повернули не менше 616 дітей.

Для допомоги неповнолітнім, які опинилися в Росії або в окупації, Україна створила Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, зазначила Перша леді України Олена Зеленська. До коаліції увійшли 42 країни, Європейський Союз, Рада Європи та Парламентська асамблея ОБСЄ.

Нагадаємо, не менш як 50 тисяч гривень отримуватимуть діти, які повернуться з тимчасово окупованих територій або ж депортації. Це одноразова фінансова підтримка, вона не впливає на інші соціальні виплати. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як отримати цю допомогу.

Водночас процес повернення неповнолітніх може ускладнитися з 2026 року. Володимир Путін підписав федеральний закон, який змінює правила перетину державного кордону Росії. З 20 січня 2026 року діти до 14 років не зможуть перетинати кордон лише зі свідоцтвом про народження — їм обов’язково потрібен буде російський закордонний паспорт.