Банк розвитку Ради Європи та Україна. Ілюстративне фото: БРРЄ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Банк розвитку Ради Європи схвалив нові рішення щодо підтримки України. Так, вони спрямують ще 120 мільйонів євро на відшкодування за зруйноване житло та розвиток малого бізнесу, зокрема ВПО.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що Адміністративна рада БРРЄ схвалила нові рішення щодо підтримки України, які спрямовані на відновлення житла та підтримку малого бізнесу. Так, країна отримає ще 100 мільйонів євро для програми HOME. Цим коштом мають забезпечити компенсації за житло, зруйноване внаслідок агресії Росії.

Крім того, фінансування на суму 20 мільйонів євро спрямують на підтримку мікропідприємств і малих фермерських господарств в Україні.

“Схвалені сьогодні рішення є важливим кроком у подальшому розширенні співпраці України з Банком розвитку Ради Європи. Додаткове фінансування програми HOME дозволить ще тисячам родин, чиє житло було зруйноване внаслідок війни, отримати нове житло. Водночас нова програма БРРЄ на 20 млн євро допоможе підтримати підприємців, ВПО, ветеранів та малих фермерів, для яких доступ до фінансування залишається критично важливим”, — розповіли урядовці.

Загалом з моменту приєднання України до БРРЄ у 2023 році банк вже схвалив понад 670 мільйонів євро фінансування. Їх також витрачають на відновлення житла, підтримку системи охорони здоров’я, допомогу переселенцям а розвиток малого бізнесу.

