ЗСУ вперше знищили дрон "Курьер" під Покровськом: що відомо

Російський наземний дрон "Кур'єр". Фото: 7 корпус ДШВ

Під Покровськом українські військові вперше знищили російський роботизований комплекс “Кур’єр”. Це наземний дрон, який окупанти оснастили автоматичним гранатометом. Він намагався підібратися до позицій ЗСУ.

Про це розповіли у 7-му корпусі десантно-штурмових військ.

Там кажуть, що у смузі відповідальності підрозділу — під Покровськом — захисники вперше знищили наземний роботизований комплекс. Йдеться про російський дрон “Кур’єр”, який оснащений автоматичним гранатометом АГС-17.

Уразили такий безпілотник минулого тижня — силами 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

“Окупанти дистанційно та скритно направили НРК на рівнинну місцевість – якомога ближче до захисників Покровської агломерації, очікуючи нагоди для обстрілу наших позицій. Однак під час патрулювання цього сектору оборони екіпаж українських дронарів помітив НРК.

Після виявлення ворожого обʼєтка оборонці запустили FPV та знищили наземний бойовий дрон.”, — розповіли військові.

Що відомо про російський дрон “Кур’єр”

Наземний роботизований комплекс “Кур’єр” пересувається на гусеничній платформі з електродвигунами, оснащений автоматичним гранатометом АГС-17 та керується через радіоканал.

Дальність зв’язку – від 3 до 10 км. “Кур’єр” оснащений курсовою та поворотною оглядовою камерою.

Нагадаємо, Покровський напрямок нині залишається одним із найскладніших на фронті, адже росіяни вважають його пріоритетним. Проте українські військові поступово відбивають захоплені території. Тут вже звільнили 180 км² української території, і майже 200 км² зачистили від диверсійних груп.