Українські військові просунулися на Добропільському напрямку: які загальні втрати росіян на цьому відтинку

Добропілля на мапі. Фото: DeepState

Сили оборони продовжують зачистку території на Добропільському напрямку. Українські війська просуваються вперед на окремих ділянках до двох з половиною кілометрів.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Минулої доби українські війська відновили контроль над 1,3 км², провели пошук та знищили окупантів на території 2,1 км² Покровського району. Також, каже Сирський, штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.

За даними головнокомандувача, в ході боїв українські захисники знищили 43 бійців військ країни-агресорки, а загальні втрати загарбників — 65 людей. А ще Сили оборони знищили 11 одиниць військової техніки:

артилерійських систем – 4;

БпЛА – 6;

мотоциклів – 1.

Загалом за час операції, станом 22 вересня, ЗСУ звільнили 64,5 км², а 180,8 км² — знищили від ДРГ росіян. Крім того, оборонці відновили контроль над сімома населеними пунктами, зачистили від окупантів — дев’ять.

Олександр Сирський підсумував, що загальні втрати російських військ на Добропільському напрямку складають 2696 бійців, з них загинули — 1492.

Нагадаємо, за місяць активних боїв поблизу Добропілля бійці корпусу “Азов” та суміжні підрозділи взяли у полон загалом 69 окупантів. Сили оборони змогли стабілізувати ситуацію на відтинку.