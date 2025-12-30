Підтримайте Вільне Радіо
Сили оборони України у ніч на 30 грудня провели масовану атаку по військових об’єктах країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Дронами вдарили, зокрема, по Донецькому аеропорту, на території якого загарбники облаштували об’єкти для спорядження й підготовки до запуску дронів “Шахед”, “Герань” та “Гербера”.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.
На території зруйнованого у 2014 році аеропорту українським військовим вдалося вразити наступні цілі:
Додатково Сили оборони України уразили російський склад із боєприпасами, розташований у районі тимчасово окупованого Мангуша у Маріупольському районі.
Операцію розробили бійці управління розвідки 414 окремої бригади “Птахи Мадяра” спільно із Центром глибинного ураження угруповання Сил безпілотних систем. Удару по аеропорту завдали оператори 1 Окремого Центру СБС.
Нагадаємо, у серпні 2025 року стало відомо, що Росія почала готувати зруйнований у 2014-2015 роках Донецький аеропорт імені Сергія Прокоф’єва як базу для запуску ударних безпілотників типу “Шахед” по цілях на підконтрольній частині України. Відповідні висновки зробила українська OSINT-група CyberBoroshno на основі супутникових знімків руїн летовища від липня 2025 року.