Донецький аеропорт у ніч на 30 грудня в об'єктиві українського дрона. Скриншот із відео, опублікованим Робертом Бровді

Сили оборони України у ніч на 30 грудня провели масовану атаку по військових об’єктах країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Дронами вдарили, зокрема, по Донецькому аеропорту, на території якого загарбники облаштували об’єкти для спорядження й підготовки до запуску дронів “Шахед”, “Герань” та “Гербера”.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

На території зруйнованого у 2014 році аеропорту українським військовим вдалося вразити наступні цілі:

логістичний хаб дронів “Герань”/”Шахед”;

пункт передполітної підготовки та обслуговування “Гераней”, “Шахедів” та “Гербер”;

центральний склад бойової частини для безпілотних авіакомплексів “Герань” та “Шахед”;

накопичувальний склад безпілотних авіакомплексів “Гербера”;

пункт зосередження особового складу та техперсоналу противника, що здійснює підготовку та технічне передпускове обслуговування дронів “Герань”, “Шахед” та “Гербер”.

Додатково Сили оборони України уразили російський склад із боєприпасами, розташований у районі тимчасово окупованого Мангуша у Маріупольському районі.

Операцію розробили бійці управління розвідки 414 окремої бригади “Птахи Мадяра” спільно із Центром глибинного ураження угруповання Сил безпілотних систем. Удару по аеропорту завдали оператори 1 Окремого Центру СБС.

Нагадаємо, у серпні 2025 року стало відомо, що Росія почала готувати зруйнований у 2014-2015 роках Донецький аеропорт імені Сергія Прокоф’єва як базу для запуску ударних безпілотників типу “Шахед” по цілях на підконтрольній частині України. Відповідні висновки зробила українська OSINT-група CyberBoroshno на основі супутникових знімків руїн летовища від липня 2025 року.