Українські військові вдарили по складах та місцю пуску ударних БпЛА на ТОТ Донеччини: де саме

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Сили оборони України атакували низку російських військових обʼєктів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед ураженого — склади БпЛА та боєприпасів, а ще місце пуску ударних безпілотників.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Там розповіли, що впродовж 8 та в ніч на 9 вересня українські військові завдали уражень по низці важливих обʼєктів росіян. Серед атакованого, зокрема є цілі на тимчасово окупованій частині Донецької області:
Загалом 8-9 вересня Сили оборони також, окрім окупованої частини Донеччини, атакували військові цілі росіян у Луганській області та Криму.
Нагадаємо, окупаційна влада Горлівки заявила, що у місті з вересня не змогли розпочати новий навчальний рік. Це нібито повʼязано із погіршенням безпекової ситуації, зокрема дроновими атаками.