 Українські військові вдарили по складах та місцю пуску ударних БпЛА на ТОТ Донеччини: де саме
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Українські військові вдарили по складах та місцю пуску ударних БпЛА на ТОТ Донеччини: де саме

Богдан Комаровський
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Сили оборони України атакували низку російських військових обʼєктів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед ураженого — склади БпЛА та боєприпасів, а ще місце пуску ударних безпілотників. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що впродовж 8 та в ніч на 9 вересня українські військові завдали уражень по низці важливих обʼєктів росіян. Серед атакованого, зокрема є цілі на тимчасово окупованій частині Донецької області:

  • місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА — у районі Донецька;
  • склад БпЛА — у Докучаєвську;
  • склад боєприпасів — у Селидовому.

Загалом 8-9 вересня Сили оборони також, окрім окупованої частини Донеччини, атакували військові цілі росіян у Луганській області та Криму.

Нагадаємо, окупаційна влада Горлівки заявила, що у місті з вересня не змогли розпочати новий навчальний рік. Це нібито повʼязано із погіршенням безпекової ситуації, зокрема дроновими атаками.

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