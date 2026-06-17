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Українські військові вдарили по складу російських БпЛА в окупованому Маріуполі (деталі)

Богдан Комаровський
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Бійці Сил безпілотних систем провели дронову операцію в тимчасово окупованому Маріуполі — вдарили по складу російських БпЛА. Ураження здійснили дронами вітчизняного виробництва. 

Про це повідомили у 413 полку Сил безпілотних систем “Рейд”.

Там розповіли, що в ході middle strike операції в тимчасово окупованому Маріуполі уразили склад російських БпЛА. Це сталося у промзоні поблизу мікрорайону Західний.

За словами оборонців, склад належав одному з підрозділів 60 окремої мотострілецької бригади — вона входить до 5 армії Росії. Оператор “Рейду” виконав ураження за допомогою дронів українського виробництва компанії Fire Point.

Полк вже не вперше бʼє по об’єктах саме в Маріуполі, написав підрозділ. Раніше їхні оператори на території металургійного комбінату “Азовсталь” уразили новітню модифікацію ЗРГК “Панцирь-С2”.

Нагадаємо, українські військові підтвердили ураження низки цілей Росії, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — склади та командно-спостережні пункти.

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