Склад БпЛА росіян у Маріуполі. Фото: з відео "Рейду"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Бійці Сил безпілотних систем провели дронову операцію в тимчасово окупованому Маріуполі — вдарили по складу російських БпЛА. Ураження здійснили дронами вітчизняного виробництва.

Про це повідомили у 413 полку Сил безпілотних систем “Рейд”.

Там розповіли, що в ході middle strike операції в тимчасово окупованому Маріуполі уразили склад російських БпЛА. Це сталося у промзоні поблизу мікрорайону Західний.

За словами оборонців, склад належав одному з підрозділів 60 окремої мотострілецької бригади — вона входить до 5 армії Росії. Оператор “Рейду” виконав ураження за допомогою дронів українського виробництва компанії Fire Point.

Полк вже не вперше бʼє по об’єктах саме в Маріуполі, написав підрозділ. Раніше їхні оператори на території металургійного комбінату “Азовсталь” уразили новітню модифікацію ЗРГК “Панцирь-С2”.

Нагадаємо, українські військові підтвердили ураження низки цілей Росії, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — склади та командно-спостережні пункти.