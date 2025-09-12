Стела на в'їзді у Сіверськ. Фото: Вільне радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Бійці двох підрозділів Сил оборони України змогли відбити російський штурм на бронетехніці у бік Сіверська — останнього міста Бахмутського району, який не є окупованим або охопленим бойовими діями. У 11-му армійському корпусі стверджують, що загрози місту принаймні ще немає: росіяни прагнуть закріпитися на його околицях до дощів.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” наприкінці доби 11 вересня розповів речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

Військові зазначають, що росіяни все частіше вдаються до штурмів на Сіверському напрямку, зокрема із застосуванням техніки. Напередодні росіяни провели ранковий бронештурм за участю двох танків, трьох бойових броньованих машин та 11 мотоциклів.

“З цими штурмовими діями добре впорались 54-та окрема механізована бригада та десантники 81-ї бригади, які дали гідну відсіч. У цілому, ми очікували, що ворог буде проводити на цьому напрямку штурмові дії з застосуванням техніки”, — каже речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

Він зауважив, що безпосередньо Сіверськ поки не під загрозою початку боїв за місто, а основною задачею росіян є закріплення на його околицях до настання періоду дощів.

“Якщо подивитись на південну частину цього населеного пункту, то ті підрозділи, які там знаходяться, не дають йому рухатись вперед, формувати так звані кліщі. Активність більша в північній частині цього населеного пункту з напрямку Серебрянського лісництва. Ворог буде намагатися обходити Сіверськ, але це тривалий час і тривалі штурмові дії”, — зазначив Запорожець.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ та ОСУВ “Дніпро” (раніше — “Хортиця”) на початку вересня 2025 року почали фіксувати посилення російських наступальних зусиль на півночі Донеччини. На Лиманському напрямку військові відмічають спроби росіян збільшити склад штурмових груп, а на Сіверському — все частіші російські атаки.