Росія готує українських дітей на окупованих територіях до служби у своїй армії: деталі

Центр військово-патріотичного виховання молоді у Москві. Ілюстративне фото: сайт “Юнармії”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

За даними держслужбовців США, Росія розширює підготовку неповнолітніх до можливої майбутньої служби у своїй армії. Це стосується як російських, так і українських дітей на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США про торгівлю людьми за 2026 рік.

За даними авторів, російські силовики використовують українських дітей як інформаторів. Крім того, російська влада примусово розлучає частину дітей із батьками або опікунами, а деяких передає на усиновлення чи до прийомних сімей у Росії.

“Влада (РФ) розширила зусилля з підготовки російських дітей та українських дітей на окупованих Росією територіях України до потенційної майбутньої строкової служби у збройних силах Росії, що підвищує їхню вразливість до торгівлі людьми”, — йдеться у звіті.

У документі також описують інші випадки залучення дітей до потреб російської армії. За даними звіту, дітей змушували збирати військові безпілотники, ймовірно, для використання у війні проти України.

“Надходили численні повідомлення про випадки примусової праці у фільтраційних таборах і місцях утримання: зокрема, затриманих змушували виконувати роботи з благоустрою населених пунктів, вступати до лав місцевої поліції, а також ремонтувати, фарбувати й прибирати військові казарми”, — зазначають у звіті.

До допомоги російським військовим залучали й дітей із Росії, зокрема сиріт та дітей з інвалідністю. Вони виготовляли одяг і бинти для військових, а також тактичні ноші, мобільні печі та окопні свічки.

У звіті також зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення російська влада примусово переміщувала сотні тисяч українських цивільних, зокрема дітей, літніх людей та людей з інвалідністю. Їх вивозили як на інші окуповані території України, так і до Росії та Білорусі.

За результатами дослідження державний департамент США знову відніс Росію до третьої категорії країн. До неї зараховують держави, які не відповідають мінімальним стандартам протидії торгівлі людьми й не докладають значних зусиль для виправлення ситуації.

Раніше ми розповідали про те, як Росія на окупованих територіях готує українських дітей до служби у своїй армії та чи можна притягнути росіян до відповідальності за ці злочини.