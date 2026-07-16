Протест на підтримку Михайла Федорова у Києві, 16 липня 2026 року. Фото: Ян Доброносов

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У четвер, 16 липня, в Києві та низці інших України розпочалися мітинги на підтримку міністра оборони Михайла Федорова, який днем раніше підтвердив чутки про своє звільнення з посади. Сам він пов’язав рішення про заміну з ультиматумом головнокомандувача Олександра Сирського, а Верховна Рада того ж дня обрала новим прем’єр-міністром Сергія Корецького. Втім, призначення нового очільника Міноборони поки відкладається. Розповідаємо, що відомо про ситуацію з заміною міністра оборони на обід 16 липня.

Українці мітингують проти відставки Михайла Федорова

Після підтвердження Михайлом Федоровим чуток про свою заміну на посаді міністра оборони активіст і ветеран Дмитро Козятинський закликав киян вийти на мирний протест на площі Франка наступного ранку, 16 липня. Зазначимо, саме Дмитро Козятинський був одним з ініціаторів протестів у Києві у 2025 році, які у медіа охрестили “Картонковою революцією”. Тоді мітингарі домоглися скасування скандального закону зі зменшення незалежності НАБУ та САП.

“Друзі, неможливо більше терпіти те, що відбувається з нашим урядом. Міністра оборони знімають з посади під час ефективних (нарешті!) реформ, замінюючи його на людину, при якій про будь-які реформи можна буде забути (за даними медіа, новим міністром оборони може стати очільник МВС Ігор Клименко, — ред.). Ми ніколи не переможемо Росію, поки в нашій армії та наших міністерствах царюють такий самий тотальний нафталін і корупція”, — заявив ветеран.

Зранку 16 липня протести розпочалися у Києві та низці інших населених пунктів України. Кореспонденти видання hromadske повідомляють, що у столиці підтримати Михайла Федорова прийшли “сотні людей”. Вони принесли з собою картонні плакати з написами “Поверніть Федорова”, “Федоров > совок”, а також скандують “Федоров — міністр оборони” та “Одна, єдина, соборна Україна”.

Окрім Києва, протести також тривають у низці інших міст. Серед них — Львів, Харків, Одеса, Дніпро та Чернівці.

В якому статусі Михайло Федоров станом на 16 липня

Михайло Федоров був міністром оборони в уряді Юлії Свириденко. 14 липня Верховна Рада відправила прем’єр-міністерку у відставку, що автоматично означає відставку всіх міністрів.

Михайло Федоров з того моменту зберігає очільника Міноборони, поки Верховна Рада не сформує новий уряд. Таким чином, знову він може стати міністром оборони в тому разі, якщо його кандидатуру подадуть до Верховної Ради й депутати проголосують за призначення.

Оновлено: народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що з моменту початку роботи нового Кабінету Міністрів Федоров повністю звільняється з посади і надалі не виконуватиме обов’язків міністра оборони.

На брифінгу для медіа Федоров підтвердив чутки про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським

Вдень 16 липня Михайло Федоров назвав своє звільнення ультиматумом Олександра Сирського. За словами очільника Міноборони, він був готовий вчитися працювати з головнокомандувачем, оскільки президент відмовився його заміняти. Зеленський, за словами Федорова, “ще не обрав сторону Сирського” та запропонував Федорову посаду радника. Той відмовився, а питання про подальшу роботу ще обговорюватимуть.

Також Федоров заявив про тиск на військових, які демонструють результати: замість масштабування їхнього досвіду командирів перевантажують бюрократією, обмежують можливості або застосовують дисциплінарні стягнення.

Учасники протестів, за словами Михайла Федорова, вийшли не на підтримку конкретного міністра, а для захисту власних інтересів і цінностей — як реакція на ризик зміни траєкторії, яка дала змогу Україні перехопити ініціативу на полі бою.

Окремо Федоров заявив про системну інформаційну атаку: після ймовірної зміни власників Telegram-канал “Труха” почав публікувати матеріали проти нього та пов’язувати його з інцидентами за участю ТЦК. Він закликав журналістів з’ясувати, хто стоїть за каналом.

Верховна Рада вже обрала нового прем’єр-міністра, однак за очільника Міноборони, ймовірно, не голосуватимуть 16 липня

Народні депутати 289 голосами підтримали кандидатуру нового прем’єр-міністра, ним став ексголова Нафтогазу та Укрнафти Сергій Корецький. Про успішне голосування повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Далі, також 16 липня, у Верховній Раді планують призначити більшість міністрів нового уряду новим голосуванням. Втім, до цього переліку не входять міністр закордонних справ та міністр оборони, каже Ярослав Железняк.

“Чому? Бо ці посади має внести [до Верховної Ради] Президент України. Як ви бачите, його місце поки непідготовлене, тож в раду він не збирається (сьогодні, — ред.). І члени фракції “Слуга народу” кажуть, що поки не факт, що Клименка внесуть (як кандидата на посаду міністра оборони, — ред.), бо в нього немає голосів.

Більше того, після пакетного голосування за міністрів буде ще одне засідання коаліції, де вони знову поговорять, хто ж має бути міністром оборони”, — зазначив нардеп.

Президент Зеленський заявив, що Федоров залишиться в його команді

На пресконференції з нагоди прибуття прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва президент Зеленський публічно прокоментував ситуацію з відставкою Михайла Федорова. Глава держави стверджує, що Федоров залишиться в його команді. Втім деталі стосовно подальшої роботи планують обговорити пізніше.

Конфлікт між Генштабом і Міноборони мав системний характер і відбувався на різних рівнях — це не лише питання особистих стосунків. Водночас президент Зеленський зазначив, що Федоров і Сирський самі не могли домовитися без його участі, тоді як частину питань вони повинні вирішувати на своєму рівні.

Ігоря Клименка розглядають як одного з кандидатів на пост міністра оборони, хоча документи до Ради ще не подали. Серед сильних сторін Клименка президент назвав здатність налагодити постачання для армії та припинити практику “бусифікації” під час мобілізації.

Щодо протестів на підтримку Федорова Зеленський зазначив, що навіть під час війни люди можуть демонструвати своє волевиявлення, і він це чує та враховує.

Нагадаємо, ввечері 15 липня Михайло Федоров офіційно підтвердив, що залишає пост очільника Міністерства оборони після відставки уряду Юлії Свириденко. Він обійняв цю посаду 14 січня 2026 року.