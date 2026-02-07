Зруйнований приватний будинок внаслідок обстрілу Росії в Донецькій області. Фото: Національна поліція України

Найближчим часом в Україні планують розширити перелік категорій, за якими можна буде подаватись до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Можливість фіксувати втрати отримають бізнеси, громади та органи місцевого самоврядування.

Про це повідомила голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк після зустрічі з представниками Київського офісу Міжнародного реєстру збитків.

За словами посадовиці, перелік тих, хто може подати заяву до Реєстру, планують доповнити. Очікується, що згодом заявити про шкоду від обстрілів енергетичної інфраструктури зможуть представники бізнесу, громади та органи місцевого самоврядування.

Наразі до Реєстру збитків можна подати заяви за 14 категоріями з 43 можливих. Вони стосуються найтяжчих наслідків війни, зокрема:

вимушеного внутрішнього переміщення;

загибелі або зникнення безвісти близьких;

серйозних тілесних ушкоджень;

сексуального насильства, катувань і незаконного позбавлення волі;

депортації дітей і дорослих;

пошкодження чи знищення житлового й нежитлового майна;

втрати доступу до нерухомості на тимчасово окупованих територіях.

“Це лише початок. Кожен завданий збиток фіксується, перевіряється та стає частиною майбутніх рішень Компенсаційної комісії в Гаазі”, — зазначила Олена Шуляк.

Вона наголошує: важливо фіксувати збитки, аби країна-агресорка понесла за них відповідальність.

“Злочин має не лише моральну й політичну оцінку, а й конкретну ціну, яку винний повинен сплатити. Саме фіксація кожного збитку зараз є основою реальних компенсацій у майбутньому”, — каже Олена Шуляк.Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали про те, як в Україні працює Реєстр збитків.