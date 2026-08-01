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З 1 жовтня 2026 року АТ “Укрексімбанк” припинить співпрацю з Пенсійним фондом України. Люди, чиї пенсії, житлові субсидії, пільги та інші державні соціальні виплати надходили на картку цього банку, мають обрати іншу установу.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Зміни стосуватимуться лише тих людей, які нині отримують пенсію або інші соціальні виплати від Пенсійного фонду через Укрексімбанк. Щоб і надалі отримувати кошти без затримок, їм необхідно не пізніше 15 вересня 2026 року обрати інший уповноважений банк та повідомити про це Пенсійний фонд.

Для цього потрібно подати заяву про зміну способу виплати пенсії або іншої соціальної виплати. У ній необхідно вказати реквізити рахунку, відкритого в новому уповноваженому банку.

Нові правила почнуть діяти з 1 жовтня 2026 року.

Подати заяву про зміну способу виплати можна одним зі способів:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

поштою, якщо документи оформлені відповідно до вимог законодавства.

У Пенсійному фонді закликали не відкладати зміну банку на останні дні, аби виплати й надалі надходили безперервно.

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