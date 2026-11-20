Вхід в укриття в одному з районів Львова, фото: Львівська міська рада

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Повітряна тривога у Львові може застати вдома, на роботі або дорогою через місто. Матеріали «укриття Львів» допомагають зорієнтуватися, а міський геопортал показує захисні приміщення безпосередньо на карті. Для найпоширеніших районів є і перелік конкретних адрес, а про зачинений вхід можна повідомити міській службі 15-80.

Де саме відкрити міську карту

Офіційний сервіс розміщено на Геопорталі Львова map.city-adm.lviv.ua у розділі «Безпека». Він показує розташування найпростіших укриттів і захисних споруд. Альтернатива — «Дія»: «Сервіси» → «Незламність» → «Укриття». Там відображаються тип приміщення, адреса, заявлена місткість і маршрут до нього; карту можна зберегти для роботи без інтернету. Текстовий перелік міститься на порталі відкритих даних міста opendata.city-adm.lviv.ua.

Адреси укриттів у різних районах

Офіційний міський туристичний портал у матеріалі від 1 квітня 2026 року наводить такі адреси та розрахункову місткість підвальних приміщень:

Район Адреса Місткість Галицький вул. Мартовича, 12 34 особи Личаківський вул. Личаківська, 4 283 особи Франківський вул. Володимира Великого, 42 192 особи Шевченківський вул. Городницька, 3 100 осіб Залізничний вул. Калнишевського, 16 550 осіб Сихівський вул. Сихівська, 16а 1600 осіб

Це адреси з міського переліку, а не дані про вільні місця в конкретну хвилину. У центральній частині міста перелік також містить вул. Вітовського, 11 (43 місця), вул. Івана Франка, 14 (40 місць) і вул. Богомольця, 4 (130 місць). Багато найпростіших укриттів розташовані в житлових будинках; під час тривоги доступ забезпечують працівники ЛКП, ОСББ або керуючих компаній. Заявлена місткість не дорівнює поточній кількості вільних місць.

Як поводитися, якщо вхід зачинений

Для звернень мешканців Львова працює 15-80 — безкоштовна міська гаряча лінія, що приймає дзвінки цілодобово. На порталі 1580.lviv.ua є окрема категорія «Зачинене укриття». Оператору достатньо назвати точну адресу, описати ситуацію й повідомити, чи триває тривога. Також про недоступність споруди можна повідомити через мапу в «Дії». Скаргу можна подати і через сайт 1580.lviv.ua, де існують окремі теми «Зачинене укриття» та «Неналежний стан укриття». Поки звернення опрацьовують, укриватися потрібно в іншій найближчій доступній споруді, а не залишатися біля зачинених дверей.

Чим відрізняються види захисних споруд

Сховище призначене для захисту людей від визначених небезпечних чинників, протирадіаційне укриття — насамперед від іонізуючого випромінювання. Найпростіше укриття — це придатне підвальне чи інше заглиблене приміщення, яке знижує ризики від уламків і вибухової хвилі. У Львові саме таких об’єктів багато. Звичайний підземний паркінг або перехід не стає офіційним укриттям лише тому, що розташований нижче рівня вулиці. Наявність споруди в офіційному переліку важливіша за напис «підвал» на дверях.

Що робити безпосередньо під час тривоги

Після сигналу шлях веде до найближчого доступного укриття, а не до довільного підвалу. Усередині проходи й виходи залишають вільними, а з дітьми та маломобільними людьми спускаються без штовханини. Для тих, хто не встигає дістатися захисної споруди до початку обстрілу, внутрішнє приміщення без вікон за двома капітальними стінами — лише тимчасовий крайній варіант, а не заміна укриттю. Виходять після офіційного відбою повітряної тривоги.

Пошук укриття Львів не має закінчуватися загальними обіцянками безпеки: геопортал дає місце, міський перелік — адреси, а 15-80 — канал для повідомлення про проблемний доступ. Разом ці сервіси дозволяють діяти конкретно: знайти адресу, визначити інший об’єкт поблизу й передати повідомлення про зачинений вхід. Навіть у знайомому районі найближча споруда не завжди розташована в тому самому будинку чи дворі.