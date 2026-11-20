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Повітряна тривога у Львові може застати вдома, на роботі або дорогою через місто. Матеріали «укриття Львів» допомагають зорієнтуватися, а міський геопортал показує захисні приміщення безпосередньо на карті. Для найпоширеніших районів є і перелік конкретних адрес, а про зачинений вхід можна повідомити міській службі 15-80.
Офіційний сервіс розміщено на Геопорталі Львова map.city-adm.lviv.ua у розділі «Безпека». Він показує розташування найпростіших укриттів і захисних споруд. Альтернатива — «Дія»: «Сервіси» → «Незламність» → «Укриття». Там відображаються тип приміщення, адреса, заявлена місткість і маршрут до нього; карту можна зберегти для роботи без інтернету. Текстовий перелік міститься на порталі відкритих даних міста opendata.city-adm.lviv.ua.
Офіційний міський туристичний портал у матеріалі від 1 квітня 2026 року наводить такі адреси та розрахункову місткість підвальних приміщень:
|Район
|Адреса
|Місткість
|Галицький
|вул. Мартовича, 12
|34 особи
|Личаківський
|вул. Личаківська, 4
|283 особи
|Франківський
|вул. Володимира Великого, 42
|192 особи
|Шевченківський
|вул. Городницька, 3
|100 осіб
|Залізничний
|вул. Калнишевського, 16
|550 осіб
|Сихівський
|вул. Сихівська, 16а
|1600 осіб
Це адреси з міського переліку, а не дані про вільні місця в конкретну хвилину. У центральній частині міста перелік також містить вул. Вітовського, 11 (43 місця), вул. Івана Франка, 14 (40 місць) і вул. Богомольця, 4 (130 місць). Багато найпростіших укриттів розташовані в житлових будинках; під час тривоги доступ забезпечують працівники ЛКП, ОСББ або керуючих компаній. Заявлена місткість не дорівнює поточній кількості вільних місць.
Для звернень мешканців Львова працює 15-80 — безкоштовна міська гаряча лінія, що приймає дзвінки цілодобово. На порталі 1580.lviv.ua є окрема категорія «Зачинене укриття». Оператору достатньо назвати точну адресу, описати ситуацію й повідомити, чи триває тривога. Також про недоступність споруди можна повідомити через мапу в «Дії». Скаргу можна подати і через сайт 1580.lviv.ua, де існують окремі теми «Зачинене укриття» та «Неналежний стан укриття». Поки звернення опрацьовують, укриватися потрібно в іншій найближчій доступній споруді, а не залишатися біля зачинених дверей.
Сховище призначене для захисту людей від визначених небезпечних чинників, протирадіаційне укриття — насамперед від іонізуючого випромінювання. Найпростіше укриття — це придатне підвальне чи інше заглиблене приміщення, яке знижує ризики від уламків і вибухової хвилі. У Львові саме таких об’єктів багато. Звичайний підземний паркінг або перехід не стає офіційним укриттям лише тому, що розташований нижче рівня вулиці. Наявність споруди в офіційному переліку важливіша за напис «підвал» на дверях.
Після сигналу шлях веде до найближчого доступного укриття, а не до довільного підвалу. Усередині проходи й виходи залишають вільними, а з дітьми та маломобільними людьми спускаються без штовханини. Для тих, хто не встигає дістатися захисної споруди до початку обстрілу, внутрішнє приміщення без вікон за двома капітальними стінами — лише тимчасовий крайній варіант, а не заміна укриттю. Виходять після офіційного відбою повітряної тривоги.
Пошук укриття Львів не має закінчуватися загальними обіцянками безпеки: геопортал дає місце, міський перелік — адреси, а 15-80 — канал для повідомлення про проблемний доступ. Разом ці сервіси дозволяють діяти конкретно: знайти адресу, визначити інший об’єкт поблизу й передати повідомлення про зачинений вхід. Навіть у знайомому районі найближча споруда не завжди розташована в тому самому будинку чи дворі.
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